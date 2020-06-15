В Омске восстанавливают газоснабжение после удара молнии

Сегодня в Омске будет восстановлено газоснабжение в микрорайоне Рябиновка и в частных домах. Отключение произошло в результате аварии 12 июня.

По данным АО «Омскгоргаз», 14 июня к сети были подключены все многоквартирные дома Кировского административного округа города.

«С наступлением темного времени суток работа по повторному пуску газа приостановлена. Оставшиеся дома в микрорайоне Рябиновка и в индивидуальных строениях будут подключены к системе газоснабжения завтра, 15 июня 2020 г.», - говорится во вчерашнем сообщении компании.

В пресс-службе правительства Омской области сообщили о том, что 12 июня произошел пожар на запорной арматуре газопровода высокого давления в районе ул. 2-й Солнечной. По предварительным данным, причиной инцидента стал удар молнии.

Изучением обстоятельств, приведших к отключению газа, занимается и городская прокуратура. Она организовала проверку соблюдения требований законодательства «в части своевременности принятия мер по содержанию газового оборудования, принадлежащего АО «Омскгоргаз».

Фото: сайт АО «Омскгоргаз»