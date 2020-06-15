15 июня
Омск
погода +11 °C
69.12
 
€ 78.52
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В Омске восстанавливают газоснабжение после удара молнии

Главная Происшествия
Омск
07:49 15 Июня 2020
молния, авария, газ
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня в Омске будет восстановлено газоснабжение в микрорайоне Рябиновка и в частных домах. Отключение произошло в результате аварии 12 июня.

По данным АО «Омскгоргаз», 14 июня к сети были подключены все многоквартирные дома Кировского административного округа города.

«С наступлением темного времени суток работа по повторному пуску газа приостановлена. Оставшиеся дома в микрорайоне Рябиновка и в индивидуальных строениях будут подключены к системе газоснабжения завтра, 15 июня 2020 г.», - говорится во вчерашнем сообщении компании.

В пресс-службе правительства Омской области сообщили о том, что 12 июня произошел пожар на запорной арматуре газопровода высокого давления в районе ул. 2-й Солнечной. По предварительным данным, причиной инцидента стал удар молнии.

Изучением обстоятельств, приведших к отключению газа, занимается и городская прокуратура. Она организовала проверку соблюдения требований законодательства «в части своевременности принятия мер по содержанию газового оборудования, принадлежащего АО «Омскгоргаз».

Фото: сайт АО «Омскгоргаз»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: Худрук омского театра стал фигурантом уголовного дела

Худрук омского театра стал фигурантом уголовного дела

3 Июня 2020 г.
Его подозревают в присвоении и растрате
Новости Омска: Вахтовики попытались нарушить карантин в омском госпитале

Вахтовики попытались нарушить карантин в омском госпитале

25 Мая 2020 г.
Удержать их удалось только с помощью Росгвардии
Новости Омска: Бывший гендиректор омского холдинга «Алтаур» стал фигурантом уголовного дела

Бывший гендиректор омского холдинга «Алтаур» стал фигурантом уголовного дела

14 Мая 2020 г.
Юрия Сутягинского подозревают в сокрытии средств от уплаты налогов
Новости Омска: Гонщик в Омске въехал в толпу людей во время заезда

Гонщик в Омске въехал в толпу людей во время заезда

27 Апреля 2020 г.
Водитель перепутал скорости на коробке передач
Новости Омска: Дезинфицирующее средство не утекло из Омской области в Казахстан

Дезинфицирующее средство не утекло из Омской области в Казахстан

20 Апреля 2020 г.
Партию товара обнаружили на пункте пропуска «Ольховка»
Новости Омска: В Омской области устраняют последствия шторма

В Омской области устраняют последствия шторма

9 Апреля 2020 г.
В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В Омске для экономии объединят семь спортивных школ

В Омске для экономии объединят семь спортивных школ

10 Июня 2020 г.
Средства направят на развитие спорта
Новости Омска: Омичи выходят из самоизоляции

Омичи выходят из самоизоляции

12 Июня 2020 г.
Ужесточение ограничительных мер признано нецелесообразным
Новости Омска: В Омской области наблюдается дефицит пляжей

В Омской области наблюдается дефицит пляжей

14 Июня 2020 г.
Разрешение на открытие есть всего у двух из семи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19