Фильм российского режиссера получил приз IV кинофестиваля БРИКС в Бразилии

Фильм российского режиссера Антона Коломееца «Ваш репетитор» получил приз международного жюри IV кинофестиваля БРИКС в Бразилии.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа Антон Коломеец рассказал, что фестивали важны, прежде всего, возможностью коммуникаций.

«У авторского и дебютного кино нет другой площадки, кроме фестивалей, которые открывают новые лица, дают возможность познакомиться людям, работающим в киносообществе. Узнать друг друга и посмотреть кино друг друга. Это очень важное место для коммуникации. И награды тоже важны – это ведь информационный повод для рассказа о картинах, которые что-то выиграли», - отметил Антон Коломеец.

По его словам, он узнал о том, что фильм будет участвовать в фестивале БРИКС от своего продюсера.

Всего на фестиваль БРИКС было подано более 70 заявок из Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики. В финал прошло по два полнометражных фильма от каждой страны.

«Сейчас я работаю над сценарием второго полнометражного фильма. Пока особо рассказывать нечего. Я в процессе подготовки текста, который мне очень нравится», - рассказал Антон Коломеец.

В центре сюжета фильма «Ваш репетитор», продюсером которого выступил Валерий Тодоровский, - романтические отношения 17-летнего юноши и его репетитора по зарубежной литературе. Главные роли в картине исполнили Наталья Вдовина, Алексей Сергеев и Анастасия Куимова.