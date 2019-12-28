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Эксперт: Основные тренды мирового развития – появление новых центров силы и экономическая глобализация

Главная Новости БРИКС
Омск
10:24 28 Декабря 2019
брикс, интервью, мнение
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Появление новых центров силы и экономическая глобализация – основные тренды  мирового развития. Глобализация диктует необходимость глобального управления, а в основе глобального управления создание международных механизмов и правил, заявила в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа директор по связям с государственными и общественными организациями Национального комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачева.

Как отмечает Валерия Горбачева, основоположниками международных механизмов и правил были США и другие развитые страны Запада. Сегодня, в процессе глобализации,  глобальное управление сталкивается с целым рядом вызовов и новых изменений, а значит, существующие правила и механизмы необходимо адаптировать к структурным изменениям. Добиться этого можно только путем совместных усилий Запада и Востока.

«Необходимо сделать так, чтобы благами глобализации смогли пользоваться абсолютно все без исключения. Есть отличный пример того, как благами глобализации могут пользоваться не только развитые и привилегированные страны, но и развивающиеся страны. В мае 2017 года Китай провел международный форум «Пояс и путь» и предложил мировому сообществу начать работать сообща во имя всеобщего благополучия. Этому предшествовал визит в Африку в 2015 году президента Си Цзиньпина, предложившего  план по экономическому развитию континента, состоящий из 10 пунктов. Самый первый пункт заключался в том, чтобы помочь африканским странам перестать зависеть от модели экономического развития, навязанной Западом», - рассказала Валерия Горбачева.

По мнению эксперта, глобальную экономику можно сравнить с игрой в шахматы.

«В глобальной экономике нужна координация усилий и сотрудничество, нежели независимая работа и отстранённость. В прошлом развитые страны сталкивались с трудностями координации своей макрополитики как на национальном, так и на международном уровне. В 2016 году Китай принимал саммит Группы двадцати, где предложил создать в рамках объединения механизм координации макрополитики, а также включил в повестку вопросы развития. Это стало основой для совместного экономического развития разных стран и важный шаг на пути преодоления дисбаланса в мировой экономике», - отмечает Горбачева.

Как считает директор по связям с государственными и общественными организациями Национального комитета по исследованию БРИКС, устойчивость мирового рынка невозможна в ситуации торговой войны между США и Китаем.

«Китай и Соединенные Штаты – две крупнейшие экономики мира – должны работать сообща, вместо того, чтобы противостоять друг другу и угрожать друг другу торговыми войнами. Когда они соединят усилия в попытке противостоять протекционизму ради развития свободной торговли и благоприятного инвестиционного климата, это станет  хорошим сигналом всему миру и передаст устойчивости мировому рынку. Взаимозависимость двух крупнейших экономик способствовала бы их сближению и общности интересов», - заявила Валерия Горбачева.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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