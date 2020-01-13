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Эксперт: «Страны БРИКС должны проявить лидерство и предложить новые справедливые идеи»

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Омск
01:40 13 Января 2020
брикс, эксперты, интервью
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Научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в БРИКС Виктория Панова в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа  отметила, что у стран объединения появляются новые возможности для продвижения целого ряда важных инициатив.

- По мнению Президента России Владимира Путина, странам БРИКС нужно брать на себя активную роль в продвижении инициатив на площадке ООН. Каких инициатив это касается в первую очередь?

- БРИКС становится все более значимым фактором мировой политики и речь здесь не только о площадке ООН. Хотя, конечно, именно в рамках этой универсальной организации у БРИКС появляются дополнительные возможности для совместного продвижения целого ряда важных инициатив. У наших пяти стран совпадают или близки позиции по многим проблемам глобального развития. Это и реформирование международной валютно-финансовой системы, и продвижение миропорядка, основанного на Уставе ООН, и урегулирование региональных конфликтов, и противодействие глобальным угрозам и кризисам. Именно страны БРИКС должны проявить лидерство и предложить новые справедливые идеи, позволяющие сохранить мир и преодолеть современные конфронтационные тенденции – это и продвижение и заключение всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом, и недопущение вепонизации космоса, и инициативы в сфере международной информационной безопасности – у пятерки этих стран большой потенциал для сотрудничества по этим вопросам, есть значимые наработки, позволяющие как продвигать комплексные документы, так и работать по конкретным задачам в вышеперечисленных областях, как, например, борьбе с отмыванием денег, финансирования терроризма и возвращения активов, полученных преступным путем.

- В недавнем интервью Международному пресс-центру МКР – Медиа эксперт РИСИ М. Беляев заявил, что в 2020 году страны БРИКС будут, в том числе, «продавливать»  реформирование ВТО в интересах рынков развивающихся стран. На взгляд Национального комитета по исследованию БРИКС, что будет в этом направлении самым сложным?

- Реформирование ВТО действительно является одним из ключевых пунктов повестки БРИКС, и ожидается, что его значение усилится в год российского председательства. Проблемы реформирования организации основываются на многолетних разногласиях государств-членов ООН по этому вопросу. Кроме этого, обсуждение реформы практически невозможно в условиях сложившейся системы мировой торговли, в которой все более острые формы приобретает протекционизм, торговые войны и ослабление роли интеграционных процессов в пользу двусторонних отношений государств. Эти и другие политические факторы препятствуют проведению конструктивного диалога мировым сообществом. Поэтому БРИКС стремится консолидировать позиции стран для построения более справедливой и открытой системы торговли и укреплению финансово-экономических связей между государствами. 

По материал Международного пресс-центра МКР-Медиа

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