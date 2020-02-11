11 февраля
Омск
погода -21 °C
63.77
 
€ 69.82
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Эксперт: молодежь РФ и КНР реализует международные проекты как в двустороннем, так и в многостороннем форматах

Главная Новости БРИКС
Омск
07:03 11 Февраля 2020
брикс, интервью, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Одним из мероприятий в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединении БРИКС станет V Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, который пройдет в городе Салехард.

В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа председатель Молодежного совета Российско-Китайского Комитета дружбы мира и развития, соорганизатор I-IV Форумов молодых лидеров стран БРИКС и ШОС Алексей Ежов отметил, что молодежь России и Китая всегда занимает активную позицию, реализуя международные проекты как в двустороннем так и в многостороннем формате.

«Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС является устоявшейся и мощной площадкой для инициирования новых и поддержки ставших уже традиционными мероприятий. Основная цель – обмен опытом и мнениями молодежи стран БРИКС и ШОС ежегодно выполняется на 100%. Соединив компетенции современной молодежи разных стран и вызовы современности мы вместе нашли новые пути решения. Именно Форум дал старт таким мероприятиям как: ежегодная серия Российско-Китайских молодежных бизнес-инкубаторов, проведение раз в два года Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», запуск Международного молодежного информационного агентства стран ШОС, проведение на ежегодной основе семинаров-совещаний молодых лидеров стран БРИКС. Все это – новые решения насущных проблем в современном обществе», - заявил Алексей Ежов.

Участниками форума в Салехарде должны стать более 100 человек из 20 стран. Запланированы панельные и дискуссионные сессии, форсайт-сессии с принятием итоговой резолюции, двусторонние диалоги с участием руководителей ведомств по молодёжной политике. На форуме будут сформированы положения дорожной карты по продвижению гуманитарного сотрудничества на пространстве БРИКС и ШОС и запуск международного молодежного бизнес-инкубатора стран БРИКС и ШОС на территории стран-партнёров.

Форум пройдет в октябре 2020 года.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

 

Новости БРИКС / НОВОСТИ
Новости Омска: Фильм российского режиссера получил приз IV кинофестиваля БРИКС в Бразилии

Фильм российского режиссера получил приз IV кинофестиваля БРИКС в Бразилии

16 Октября 2019 г.
Фильм Антона Коломееца «Ваш репетитор» получил приз международного жюри IV кинофестиваля БРИКС в Бразилии.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В Омской области составили план по тушению лесных пожаров

В Омской области составили план по тушению лесных пожаров

6 Февраля 2020 г.
Пожароопасный сезон начнется весной
Новости Омска: Площадку для собак уберут с омского бульвара Победы

Площадку для собак уберут с омского бульвара Победы

10 Февраля 2020 г.
Ее обустроят на пустующей территории набережной
Новости Омска: «Сибирь» в Ушуайе ждет погоды и российские парусники

«Сибирь» в Ушуайе ждет погоды и российские парусники

10 Февраля 2020 г.
Омская яхта готовится к переходу к берегам Антарктиды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19