Эксперт: молодежь РФ и КНР реализует международные проекты как в двустороннем, так и в многостороннем форматах

Одним из мероприятий в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединении БРИКС станет V Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, который пройдет в городе Салехард.

В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа председатель Молодежного совета Российско-Китайского Комитета дружбы мира и развития, соорганизатор I-IV Форумов молодых лидеров стран БРИКС и ШОС Алексей Ежов отметил, что молодежь России и Китая всегда занимает активную позицию, реализуя международные проекты как в двустороннем так и в многостороннем формате.

«Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС является устоявшейся и мощной площадкой для инициирования новых и поддержки ставших уже традиционными мероприятий. Основная цель – обмен опытом и мнениями молодежи стран БРИКС и ШОС ежегодно выполняется на 100%. Соединив компетенции современной молодежи разных стран и вызовы современности мы вместе нашли новые пути решения. Именно Форум дал старт таким мероприятиям как: ежегодная серия Российско-Китайских молодежных бизнес-инкубаторов, проведение раз в два года Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», запуск Международного молодежного информационного агентства стран ШОС, проведение на ежегодной основе семинаров-совещаний молодых лидеров стран БРИКС. Все это – новые решения насущных проблем в современном обществе», - заявил Алексей Ежов.

Участниками форума в Салехарде должны стать более 100 человек из 20 стран. Запланированы панельные и дискуссионные сессии, форсайт-сессии с принятием итоговой резолюции, двусторонние диалоги с участием руководителей ведомств по молодёжной политике. На форуме будут сформированы положения дорожной карты по продвижению гуманитарного сотрудничества на пространстве БРИКС и ШОС и запуск международного молодежного бизнес-инкубатора стран БРИКС и ШОС на территории стран-партнёров.

Форум пройдет в октябре 2020 года.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа