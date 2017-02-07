7 февраля
Омск
погода -10 °C
курсы валют
58.71
 
€ 63.16
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Для предвыборного штаба Навального в Омске не нашлось помещений

Главная Политика
Омск
15:02 7 Февраля 2017
общество, политика, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Открытие предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального в Омске под угрозой срыва, сообщает портал «Омск здесь».

Ранее штабы открылись в Москве и Санкт-Петербурге. Первый сибирский город, где планируется открыть предвыборную площадку Алексея Навального, станет Новосибирск. Это должно произойти в середине февраля.

В Омске планировалось открыть такой штаб в марте. Как сообщил газете «Коммерсант» глава федерального штаба оппозиционера Леонид Волков, «в Красноярске и Омске пока нет помещений». Хотя от графика оппозиционеры пока не отказываются.

В марте также намечено открытие штабов в Барнауле, Кемерово и Томске. В апреле Навальный планирует запустить штабы в Иркутске, в мае — в Чите, в июле — в Бийске. В общей сложности избирательные штабы оппозиционера в этом году будут открыты в 77 городах.

В декабре прошлого года основатель Фонда борьбы с коррупцией объявил о том, что собирается участвовать в президентской гонке в России в марте 2018 года. До него об этом заявлял сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский. Планы по участию в президентских выборах 2018 года представил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что еще не решил, будет ли он участвать в президентских выборах 2018 года.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Омска: Главам районов Омской области запретили покидать область в праздники

Главам районов Омской области запретили покидать область в праздники

26 Декабря 2016 г.
По мнению губернатора, новогодние праздники для чиновников — не повод для отдыха
Новости Омска: Прокуратура требует уволить треть депутатов омского горсовета

Прокуратура требует уволить треть депутатов омского горсовета

27 Октября 2016 г.
Депутаты подали неправильные декларации
Новости Омска: На выборах в Омске КПРФ приблизилась к "Единой России"

На выборах в Омске КПРФ приблизилась к "Единой России"

19 Сентября 2016 г.
Избирательная комиссия Омской области подвела предварительные итоги воскресного голосования.
Новости Омска: Мэры российских городов поздравили Омск с 300-летием

Мэры российских городов поздравили Омск с 300-летием

6 Августа 2016 г.
На юбилей Омска, который празднуется в эти выходные, прибыли гости из российских и иностранных городов.
Новости Омска: Омскую мэрию покинул чиновник, устроивший в администрацию свою дочь

Омскую мэрию покинул чиновник, устроивший в администрацию свою дочь

11 Июля 2016 г.
Директор департамента строительства Сергей Козубович подал в отставку.
Новости Омска: Глава Олимпийского комитета России откроет в Омской области сельскую олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России откроет в Омской области сельскую олимпиаду

7 Июля 2016 г.
Зампредседателя Госдумы России, президент Олимпийского комитета страны (ОКР) Александр Жуков прибыл в официальным визитом в Омск.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский школьник представит в NASA свой проект марсохода

Омский школьник представит в NASA свой проект марсохода

7 Февраля 2017 г.
Все запчасти для марсохода школьник купил через интернет
Новости Омска: Министр образования Омской области уходит в отставку

Министр образования Омской области уходит в отставку

3 Февраля 2017 г.
Выдвигалась версия, что отставка Канунникова связана с неудовлетворительной оценкой его работы
Новости Омска: Омск признан самым устойчиво развивающимся городом Сибири

Омск признан самым устойчиво развивающимся городом Сибири

3 Февраля 2017 г.
В рейтинг вошли 179 российских городов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.