Для предвыборного штаба Навального в Омске не нашлось помещений

Открытие предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального в Омске под угрозой срыва, сообщает портал «Омск здесь».

Ранее штабы открылись в Москве и Санкт-Петербурге. Первый сибирский город, где планируется открыть предвыборную площадку Алексея Навального, станет Новосибирск. Это должно произойти в середине февраля.

В Омске планировалось открыть такой штаб в марте. Как сообщил газете «Коммерсант» глава федерального штаба оппозиционера Леонид Волков, «в Красноярске и Омске пока нет помещений». Хотя от графика оппозиционеры пока не отказываются.

В марте также намечено открытие штабов в Барнауле, Кемерово и Томске. В апреле Навальный планирует запустить штабы в Иркутске, в мае — в Чите, в июле — в Бийске. В общей сложности избирательные штабы оппозиционера в этом году будут открыты в 77 городах.

В декабре прошлого года основатель Фонда борьбы с коррупцией объявил о том, что собирается участвовать в президентской гонке в России в марте 2018 года. До него об этом заявлял сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский. Планы по участию в президентских выборах 2018 года представил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что еще не решил, будет ли он участвать в президентских выборах 2018 года.