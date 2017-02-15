15 февраля
Омск
погода -17 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Названы имена кандидатов на пост мэра Омска

Главная Политика
Омск
14:40 15 Февраля 2017
общество, политика, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Администрация президента рассматривает трех претендентов на должность мэра Омска, заявил губернатор Виктор Назаров. Портал «Омск здесь» сообщает, что речь идет о главе местного отделения Сбербанка Игоре Меркулове, гендиректоре «ОмскВодоканала» Сергее Шелесте и министре природных ресурсов и экологии Александре Винокурове.

«Кандидатура мэра должна пройти проверку в правоохранительных органах. Это занимает 1,5-2 месяца. Мы отправили на проверку те кандидатуры, которые уже звучали в прессе», — сообщил губернатор на пресс-конференции.

Назаров добавил, что новый мэр должен «пахать как раб на галерах» и эффективно расходовать средства.

Следующий градоначальник будет первым, кого выберет специальная комиссия. В нее войдут 12 человек: шестерых назначит губернатор, остальных предложит Горсовет (два почетных гражданина Омска и четыре представителя партий, представленных в ОГС).

Мэр будет выбран в три этапа: прием документов, их проверка, собеседование кандидатов с членами выборной комиссии и отбор. Конечное решение о том, кто станет мэром, примет Горсовет. Для избрания кандидату необходимо будет набрать простое большинство депутатских голосов — 21 голос. Нового мэра должны назначить не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий нынешнего градоначальника Вячеслава Двораковского, то есть до 11 мая.

Прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году решением Законодательного Собрания Омской области.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Омска: Для предвыборного штаба Навального в Омске не нашлось помещений

Для предвыборного штаба Навального в Омске не нашлось помещений

7 Февраля 2017 г.
В Омске планировалось открыть такой штаб в марте
Новости Омска: Главам районов Омской области запретили покидать область в праздники

Главам районов Омской области запретили покидать область в праздники

26 Декабря 2016 г.
По мнению губернатора, новогодние праздники для чиновников — не повод для отдыха
Новости Омска: Прокуратура требует уволить треть депутатов омского горсовета

Прокуратура требует уволить треть депутатов омского горсовета

27 Октября 2016 г.
Депутаты подали неправильные декларации
Новости Омска: На выборах в Омске КПРФ приблизилась к "Единой России"

На выборах в Омске КПРФ приблизилась к "Единой России"

19 Сентября 2016 г.
Избирательная комиссия Омской области подвела предварительные итоги воскресного голосования.
Новости Омска: Мэры российских городов поздравили Омск с 300-летием

Мэры российских городов поздравили Омск с 300-летием

6 Августа 2016 г.
На юбилей Омска, который празднуется в эти выходные, прибыли гости из российских и иностранных городов.
Новости Омска: Омскую мэрию покинул чиновник, устроивший в администрацию свою дочь

Омскую мэрию покинул чиновник, устроивший в администрацию свою дочь

11 Июля 2016 г.
Директор департамента строительства Сергей Козубович подал в отставку.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омские коммунальщики собрали снег и разбросали его в центре города

Омские коммунальщики собрали снег и разбросали его в центре города

10 Февраля 2017 г.
Омичи пытаются понять, что происходит
Новости Омска: Советы автомобилистам: как завести машину в мороз

Советы автомобилистам: как завести машину в мороз

10 Февраля 2017 г.
Стоит проводить предсезонную подготовку, во время менять аккумулятор, свечи и масло
Новости Омска: Сбежавший на Украину омич шантажирует губернатора Виктора Назарова

Сбежавший на Украину омич шантажирует губернатора Виктора Назарова

14 Февраля 2017 г.
В ответ губернатор Виктор Назаров подал заявление в полицию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.