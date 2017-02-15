Названы имена кандидатов на пост мэра Омска

Администрация президента рассматривает трех претендентов на должность мэра Омска, заявил губернатор Виктор Назаров. Портал «Омск здесь» сообщает, что речь идет о главе местного отделения Сбербанка Игоре Меркулове, гендиректоре «ОмскВодоканала» Сергее Шелесте и министре природных ресурсов и экологии Александре Винокурове.

«Кандидатура мэра должна пройти проверку в правоохранительных органах. Это занимает 1,5-2 месяца. Мы отправили на проверку те кандидатуры, которые уже звучали в прессе», — сообщил губернатор на пресс-конференции.

Назаров добавил, что новый мэр должен «пахать как раб на галерах» и эффективно расходовать средства.

Следующий градоначальник будет первым, кого выберет специальная комиссия. В нее войдут 12 человек: шестерых назначит губернатор, остальных предложит Горсовет (два почетных гражданина Омска и четыре представителя партий, представленных в ОГС).

Мэр будет выбран в три этапа: прием документов, их проверка, собеседование кандидатов с членами выборной комиссии и отбор. Конечное решение о том, кто станет мэром, примет Горсовет. Для избрания кандидату необходимо будет набрать простое большинство депутатских голосов — 21 голос. Нового мэра должны назначить не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий нынешнего градоначальника Вячеслава Двораковского, то есть до 11 мая.

Прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году решением Законодательного Собрания Омской области.