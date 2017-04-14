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Список кандидатов в мэры Омска сократился до двух человек

Главная Политика
Омск
16:49 14 Апреля 2017
общество, мэр, выборы, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Омске комиссия по выбору кандидатов в мэры провела собеседования с 16 претендентами, после чего назвала имена тех, кто прошел на следующий этап.

Этап собеседований проходил сегодня в Омском горсовете с 9:00 до 14:00. После этого комиссия удалилась на совещание. В итоге на следующий этап допустили 56-летнего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова и 30-летнего индивидуального предпринимателя Андрея Ерошевича.

Ранее сообщалось, что 13 апреля вице-губернатор Омской области Станислав Гребенщиков отказался от участия в выборах мэра Омска по состоянию здоровья. Политологи называли его главной креатурой губернатора Омской области Виктора Назарова и наиболее вероятным претендентом на кресло мэра. Однако несколько дней назад в местных СМИ появились многочисленные публикации о возбуждении в отношении господина Гребенщикова уголовного дела. Официального подтверждения данной информации нет.

Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Нынешние выборы станут первыми, когда градоначальника изберут депутаты горсовета.

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