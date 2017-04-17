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Первый заместитель мэра Омска выразил готовность возглавить город

Главная Политика
Омск
18:12 17 Апреля 2017
общество, происшествия, политика, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов выразил готовность управлять городом, когда уйдет Вячеслав Двораковский. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции 17 апреля.

Напомним, сегодня от участия в выборах градоначальника отказался 56-летний министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Помимо него на пост мэра претендует 30-летний предприниматель Андрей Ерошевич.

«Да, я готов возглавить город. Не переживайте. Такой вариант возможен. Сегодня администрация города работает в абсолютно нормальном режиме. С моим приходом в городе начали делать тротуары. Нравится это кому-то или нет… Нам с технической стороны предстоит организовать еще выборы в Омский городской совет. Два последние года я это делал. Вячеслав Викторович [Двораковский] традиционно после Дня города уезжает в отпуск. Я занимался организацией губернаторских и думских выборов», — цитирует Фролова портал «Омск здесь».

Первый заместитель мэра Омска станет исполняющим обязанности главы города, если до истечения срока полномочий действующего мэра Вячеслава Двораковского 11 июля Омский городской совет не сумеет избрать его преемника.

Ранее Сергей Фролов наличие мэрских амбиций отрицал. Чиновник отмечал, что является членом команды действующего градоначальника и участвовать в выборах мэра не намерен.

Напомним, что в Горсовете голосование по кандидатуре мэра должно состояться 19 апреля. После снятия с выборов Владимира Куприянова депутатам придется голосовать всего за одну кандидатуру — 30-летнего предпринимателя Андрея Ерошевича. Для того чтобы стать мэром, ему необходимо будет получить 21 депутатский голос.

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