Единственный кандидат в мэры Омска взял самоотвод

Предприниматель Андрей Ерошевич, отобранный специальной комиссией для итогового этапа конкурса на должность мэра Омска, попросил Омский горсовет снять его кандидатуру с голосования, сообщила пресс-служба городской думы.

«Сегодня в Омский городской совет поступило заявление от кандидата Андрея Ерошевича. Андрей Николаевич сообщил о добровольном отказе от избрания его на должность мэра Омска и просит не включать его фамилию в список для голосования по кандидатурам на должность мэра Омска», — отмечается в сообщении.

Сложившуюся ситуацию депутаты Омского городского совета рассмотрят в среду на заседании.

«Выборы могут быть признаны несостоявшимися в связи с отсутствием кандидатур на должность мэра», — говорится в сообщении.

В понедельник об отказе от участия в выборах горсовету сообщил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, мотивировав решение состоянием здоровья.

Наукануне Андрей Ерошевич заявил порталу «Омск Здесь», что намерен продолжить борьбу за кресло мэра до конца: «Для меня, честно говоря, информация о Владимире Куприянове стала полной неожиданностью. Но я настроен на победу, снимать свою кандидатуру не собираюсь. Я надеюсь, что депутаты меня поддержат. Не хотелось бы, чтобы город остался без руководителя. Будут просить у депутатов поддержки».

Куприянов и Ерошевич были выбраны конкурсной комиссией по итогам собеседований с 16 кандидатами. Для победы на выборах мэра одному из них необходимо было набрать при голосовании 19 апреля 21 депутатский голос