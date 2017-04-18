18 апреля
Омск
погода +17 °C
курсы валют
56.25
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Единственный кандидат в мэры Омска взял самоотвод

Главная Политика
Омск
12:05 18 Апреля 2017
мэр, выборы, общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Предприниматель Андрей Ерошевич, отобранный специальной комиссией для итогового этапа конкурса на должность мэра Омска, попросил Омский горсовет снять его кандидатуру с голосования, сообщила пресс-служба городской думы.

«Сегодня в Омский городской совет поступило заявление от кандидата Андрея Ерошевича. Андрей Николаевич сообщил о добровольном отказе от избрания его на должность мэра Омска и просит не включать его фамилию в список для голосования по кандидатурам на должность мэра Омска», — отмечается в сообщении.

Сложившуюся ситуацию депутаты Омского городского совета рассмотрят в среду на заседании.

«Выборы могут быть признаны несостоявшимися в связи с отсутствием кандидатур на должность мэра», — говорится в сообщении.

В понедельник об отказе от участия в выборах горсовету сообщил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, мотивировав решение состоянием здоровья. 

Наукануне Андрей Ерошевич заявил порталу «Омск Здесь», что намерен продолжить борьбу за кресло мэра до конца: «Для меня, честно говоря, информация о Владимире Куприянове стала полной неожиданностью. Но я настроен на победу, снимать свою кандидатуру не собираюсь. Я надеюсь, что депутаты меня поддержат. Не хотелось бы, чтобы город остался без руководителя. Будут просить у депутатов поддержки».

Куприянов и Ерошевич были выбраны конкурсной комиссией по итогам собеседований с 16 кандидатами. Для победы на выборах мэра одному из них необходимо было набрать при голосовании 19 апреля 21 депутатский голос

Политика / НОВОСТИ
Новости Омска: Первый заместитель мэра Омска выразил готовность возглавить город

Первый заместитель мэра Омска выразил готовность возглавить город

17 Апреля 2017 г.
В Горсовете голосование по кандидатуре мэра должно состояться 19 апреля
Новости Омска: Список кандидатов в мэры Омска сократился до двух человек

Список кандидатов в мэры Омска сократился до двух человек

14 Апреля 2017 г.
Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля
Новости Омска: Вице-губернатор Станислав Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска

Вице-губернатор Станислав Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска

14 Апреля 2017 г.
Изначально в списке было 23 кандидата
Новости Омска: Выборы мэра Омска по новой схеме могут состояться 19 апреля

Выборы мэра Омска по новой схеме могут состояться 19 апреля

21 Февраля 2017 г.
В понедельник депутаты горсовета утвердили свой список из шести выборщиков
Новости Омска: Названы имена кандидатов на пост мэра Омска

Названы имена кандидатов на пост мэра Омска

15 Февраля 2017 г.
Губернатор отметил, что новый мэр должен «пахать как раб на галерах»
Новости Омска: Главам районов Омской области запретили покидать область в праздники

Главам районов Омской области запретили покидать область в праздники

26 Декабря 2016 г.
По мнению губернатора, новогодние праздники для чиновников — не повод для отдыха
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В Омске задержан по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки

В Омске задержан по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки

14 Апреля 2017 г.
В настоящее время в отношении него избирается мера пресечения
Новости Омска: В результате дорожной аварии в Омске пострадали 5 человек

В результате дорожной аварии в Омске пострадали 5 человек

17 Апреля 2017 г.
Точные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки
Новости Омска: Новый мусорный полигон в Омской области появится не раньше конца 2019 года

Новый мусорный полигон в Омской области появится не раньше конца 2019 года

14 Апреля 2017 г.
В этом году нужно начать строительство полигона в Таврическом районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.