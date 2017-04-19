Отсутствие кандидатов на пост главы Омска назвали «рабочей ситуацией»

Ситуация с выборами мэра Омска, которые могут быть признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов, связана с демократическим характером избирательного процесса. Такую точку зрения высказал глава региона Виктор Назаров во вторник, 18 апреля.

«Кто-то из кандидатов недооценил свои возможности, кто-то переоценил, выборная кампания будет продолжаться, это нормальная рабочая ситуация. Это новый механизм выборов мэра, который только обкатывается, так что шероховатости возможны», — сказал Назаров, комментируя самоотвод последнего претендента.

Назаров подчеркнул, что конкурсная комиссия, которая занималась отбором кандидатур на пост градоначальника, продолжит свою работу, а депутаты горсовета, в свою очередь, определят новую дату выборов.

Депутаты Омского горсовета должны были определить нового мэра в ходе заседания 19 апреля.

Полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу города изберут депутаты горсовета.