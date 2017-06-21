Мэр Омска Вячеслав Двораковский отчитался о работе за 2016 год

Мэр Омска Вячеслав Двораковский отчитался перед депутатами о своей работе в 2016 году. Доклад градоначальника был заслушан 21 июня в омском Горсовете.

По словам Двораковского, город справился со всеми задачами, несмотря на дефицит бюджета. В частности, велось строительство школ и дорог, продолжалось расселение людей из аварийного жилья и осуществлялся ремонт дорог. Упомянув о реконструкции улиц, мэр поблагодарил президента Владимира Путина, по указанию которого регион получил 1 млрд рублей на работы.

Говоря о финансовой ситуации, Двораковский заявил, что Омск живет «на 4,5 копейки с 1 рубля налогов». Мэр назвал такие условия беспрецедентными, при этом подчеркнув, что отсутствие денег не повлияло на развитие города.

Кроме того, Вячеслав Двораковский отметил, что в этом году в Омске сменятся и градоначальник, и депутаты горсовета, что скажется на развитии города. Мэр посоветовал своему преемнику сменить стратегию работы и найти новые источники финансирования бюджета.

Выступление мэра длилось около часа. После доклада депутаты задали Двораковскому интересующие их вопросы.

Добавим, выборы нового мэра Омска пройдут в ноябре этого года. Ранее действующий глава города отмечал, что не уйдет в отставку до этого момента.

Фото: администрация Омска