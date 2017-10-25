И.о. мэра Омска подал документы для участия в выборах градоначальника

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов в среду подал документы в избирком для участия в предстоящих выборах градоначальника.

Как пишет «Омск Здесь», Сергей Фролов возглавляет мэрию с 20 июля 2017 года. До этого он работал заместителем мэра Омска, главой департамента городского хозяйства. Ранее Сергей Фролов не проявлял мэрских амбиций, демонстрируя свое временное назначение. К примеру, он отказался переезжать в кабинет бывшего городского главы Вячеслава Двораковского, пояснив журналистам, что машина и кабинет предшественника ему «не подходят по рангу».

- Машина Двораковского стоит. В ноябре придёт новый руководитель, будет ей пользоваться, - сказал Сергей Фролов.

Помимо Сергея Фролова, документы в избирком подали еще 19 потенциальных кандидатов на кресло градоначальника. Их фамилии практически неизвестны омичам – в их числе студенты, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и руководители небольших фирм. Политологи объясняют это тем, что наиболее реальные претенденты на должность мэра начнут сдавать документы ближе к окончанию срока их подачи.

Напомним, прием документов от желающих возглавить Омск завершится 31 октября в 17.45 по местному времени. После этого комиссия определит кандидатуры, из которых мэра будут выбирать депутаты Омского городского совета. Предполагается, что имя нового градоначальника станет известно уже в ноябре.

Фото: «Омск Здесь»