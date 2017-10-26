Свердловский депутат занял место Александра Буркова в Госдуме

Руководство «Справедливой России» определилось с кандидатом на мандат депутата Госдумы, который оказался вакантным после назначения Александра Буркова врио губернатора Омской области. Партийное повышение получил депутат свердловского заксобрания Дмитрий Ионин. Об этом говорится в решении президиума политсовета «Справедливой России».

«Мандат получит Дмитрий Ионин. Ему 32 года, он депутат Законодательного собрания Свердловской области VI и VII созывов в составе фракции», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что Ионин был основателем и сопредседателем совета общественной организации «За справедливое ЖКХ».

Теперь Центризбирком должен утвердить решение партии.

9 октября президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим его обязанности был назначен депутат Государственной думы от «Справедливой России» Александр Бурков.

Дмитрий Ионин впервые стал депутатом заксобрания Свердловской области в 2011 году от «Справедливой России». В 2016 году он вновь избрался в региональный парламент в сентябре 2016 года и работал в должности заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. В 2017 году Ионин участвовал в выборах губернатора Свердловской области и занял третье место с результатом в 9% голосов.

Фото со страницы Дмитрия Ионина в соцсети «ВКонтакте»​