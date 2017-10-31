Омские министры направились в мэры

Во вторник в Омске завершается срок подачи документов для участия в выборах мэра Омска. К 12 часам по местному времени в комиссии по выборам мэра Омска зарегистрировалось 40 человек, однако имена большинства из них не слишком известны жителям областного центра. Исключение составляли и. о. мэра Сергей Фролов, глава Калачинского района Фридрих Мецлер, депутат Законодательного собрания Игорь Антропенко, а также бывший спикер горсовета Александр Цимбалист.

Как пишет «Омск Здесь» в последний день подачи документов ситуация изменилась – претензии на кресло мэра Омска продемонстрировали сразу два министра облправительства. Документы в комиссию подала министр экономики региона Оксана Фадина, вкратце обозначившая при этом журналистам свое видение работы градоначальника.

- Нельзя упускать свои конкурентоспособные позиции, сдавать те места, которых мы в федеральной повестке достигли, - пояснила Оксана Фадина.

Еще одним претендентом на кресло мэра стал министр природных ресурсов Александр Винокуров, не так давно подвергшийся резкой критике нового исполняющего обязанности омского губернатора Александра Буркова за ЧП с загрязнением атмосферного воздуха в Омске. Глава региона даже поручил провести в отношении министра служебную проверку, заподозрив «халатность или личную заинтересованность». Ситуация элегантно разрешилась благодаря выборам – Александр Винокуров заявил, что слагает с себя министерские полномочия для участия в мэрских выборах, чтобы «административный ресурс не использовался».

Прием документов на пост омского градоначальника закончится во вторник, в 17:45 по местному времени.

Фото: «Омск Здесь»