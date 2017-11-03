Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку руководителями регионов

Президент Владимир Путин встретился с отправленными в отставку руководителями 10 регионов, на которой сообщил, что они будут представлены к госнаградам. В числе экс-губернаторов — Владимир Городецкий (Новосибирская область), Виктор Назаров (Омская область) и Виктор Толоконский (Красноярский край). Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах», — сказал Путин.

Глава государства выразил благодарность экс-губернаторам, отметив, что им удалось сохранить и стабилизировать непростую ситуацию, несмотря на условия, которые были «не сахар». Кроме того, в этот раз президент попросил новых руководителей не вмешиваться в работу сменивших их врио губернаторов.

«Вы сделали все, что было в ваших силах для того, чтобы минимизировать вот эти негативные внешние воздействия», — подчеркнул он.

Также Путин отметил, что сам он будет всегда готов встретиться с бывшими главами регионов и продолжит воспринимать их как членов своей команды.

«Я исхожу из того, что места у вас поменялись, работа меняется, но я воспринимаю вас как членов команды расширенной. Мы будем продолжать вместе работать. Просто на другом месте вы будете работать, вот и все. И я хочу сказать, что я всегда в вашем распоряжении. Мы всегда найдем время, чтобы встретиться, поговорить по проблемам региональным или по проблемам, которыми вы будете заниматься. Здесь не будет никаких вопросов», — сказал президент экс-губернаторам.

Массовые отставки губернаторов он объяснил тем, что «кто-то уже давно просил сменить его на этом посту; кто-то достаточно долго работал».

Президент поручил главе своей администрации организовать совместную встречу бывших губернаторов с их преемниками. Во вступительном слове он также пригласил бывших глав субъектов с женами на новогодний прием в Кремле.