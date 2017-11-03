«Единая Россия» в Омске не станет выдвигать в 2018 году конкурента Буркову

На выборах губернатора Омской области в 2018 году партия «Единая Россия» не планирует выдвигать конкурента справедливороссу Александру Буркову, пишут «Известия» со ссылкой на врио генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Аналогичная ситуация в Орловской области, где врио губернатор назначен коммунист Андрей Клычков.

«Поскольку кандидатуры были поддержаны основателем ЕР, президентом Владимиром Путиным, партия не будет выдвигать для них конкурентов на выборах», — пишет издание со ссылкой на Турчака.

Напомним, Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября. 11 октября состоялось официальное представление властям Омской области нового руководителя, пришедшего на смену Виктору Назарову. С сентября по октябрь отставки руководителей состоялись в 11 регионах страны, в том числе в Сибири: Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае.