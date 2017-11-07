Список зарегистрированных кандидатов в мэры Омска сформируют 9 ноября

Конкурсная комиссия по отбору на должность мэра Омска официально зарегистрировала 20 кандидатов. Список опубликован в минувшую пятницу на сайте омского городского совета. 35 человек получили отказ.

«Основная причина отказа — не предоставление справок о судимости (оригинала), о здоровье кандидата и согласия на обработку персональных данных комиссией и омским городским советом», — пояснили в пресс-службе горсовета и добавили, что незарегистрированные кандидаты имеют право до конца дня 7 ноября, принести недостающие документы.

Справки этих претендентов будут рассмотрены 9 ноября. В этот же день будет принято окончательное решение по списку кандидатов.

Среди зарегистрированых кандидатов — и. о. мэра Омска Сергей Фролов, министр экономики Омской области Оксана Фадина, экс-министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров, депутат областного Заксобрания Игорь Антропенко.

Портал «Омск здесь» сообщает, что из-за нехватки разных документов отказали в регистрации кандидатам Юрию Александрову, Григорию Байдукову, Александру Бекишеву, Андрею Бендеру, лидеру ЛДПР в заксобрании Антону Берендееву, Александру Власову, Антону Голованову, Андрею Грецкому, Юлии Ельцовой, Александру Искаму, Виталию Кайгородову, Алексею Клепикову, Игорю Козловскому, Максиму Корниенко, известному омскому экологу Сергею Костареву, Юрию Кривкову, лидеру ЛДПР в горсовете Алексею Ложкину, Сергею Маевскому, Игорю Могутову, Андрею Наумову, Оксане Неволиной, Валентину Панову, Виктору Пяткову, Александру Сарсекееву, Дмитрию Ситникову, депутату горсовета, экс-сенатору Алексею Сокину, Виктору Сыромятникову, Николаю Телепенко, официальному кандидату от КПРФ Константину Ткачеву, Александру Томилову, Мухаметкали Хасанову, Игорю Чурикову, Максиму Щапову, Василию Яковлеву, Андрею Яценко.

Повторные выборы главы города пройдут до конца ноября. Весной избрание не состоялось, так как оба кандидата, отобранные конкурсной комиссией для голосования в горсовете, сняли свои кандидатуры. Выборы 2017 года стали первыми, когда главу омской городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города.