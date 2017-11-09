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Число претендентов на кресло мэра Омска выросло до 37 человек

Главная Политика
Омск
14:00 9 Ноября 2017
депутаты, мэр, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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В дополнение к существующим 20 претендентам на кресло мэра Омск в четверг появилось еще 17 новых кандидатов на эту должность, представивших необходимые документы в горсовет.

Как пишет «Омск Здесь», на прошедшем 9 ноября заседании комиссии по выборам кандидатов в мэры Омска подали документы 23 человека, 17 из которых в итоге прошли предварительный отбор. Ранее, 3 ноября, комиссия утвердила в качестве претендентов на должность еще 20 человек. В итоге количество готовых вступить в борьбу за кресло мэра Омска достигло 37 человек.

Имена большинства из претендентов мало известны жителям города – студенты, пенсионеры, частные предприниматели и владельцы небольших компаний. Однако есть в списке кандидатов и фамилии известных чиновников и общественных деятелей. К примеру, за должность градоначальника будут бороться нынешний исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов, министр экономики региона Оксана Фадина и теперь уже бывший министр природных ресурсов Александр Винокуров, эколог Сергей Костарев, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Антон Берендеев, бывший спикер горсовета Александр Цимбалист и другие.

Теперь потенциальных кандидатов ждет выступление перед комиссией 17 ноября. Каждый из 37 человек расскажет о своей программе развития Омска и ответит на вопросы. После этого комиссия тайным голосованием выберет из них не меньше двух кандидатов на пост мэра. Окончательно определить, кто станет новым мэром, должны депутаты Омского городского совета 22 ноября.

Фото: ИА «Омск Здесь»

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