Исполняющий обязанности мэра Омска уходит с поста

Врио губернатора Омской области Александр Бурков предложил исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову должность своего заместителя. Глава города согласился.

Как пишет «Омск Здесь», во вторник в ходе рабочей встречи Александр Бурков предложил Сергею Фролову войти в состав кабинета министров в должности заместителя председателя правительства и курировать блок строительства, жилищно-коммунального комплекса, жилищной инспекции и управления стройнадзора. Глава региона пояснил градоначальнику, что в составе облправительства ему предстоит решать проблемы дольщиков, доступности жилья, обеспечения коммунальными услугами сел, газификацией и развитием транспортной сети региона. Сергей Фролов назвал предложение неожиданным, однако тут же согласился.

- Если вы мне доверяете, я готов, - ответил главе региона градоначальник.

К своим новым обязанностям Сергей Фролов может приступить уже 15 ноября. Кто в итоге останется руководить городом – пока неясно. Комиссия Омского горсовета должна определиться с новым мэром Омска 22 ноября. На эту должность претендуют 37 человек, в том числе и сам Сергей Фролов, которого называют фаворитом избирательной кампании.

Обновлено: По информации «Омск Здесь», исполнять обязанности градоначальника вместо Сергея Фролова будет директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских.

Фото: «Омск Здесь»