В омском отделении «Справедливой России» начались исключения

Президиум центрального совета «Справедливой России» исключил из партии четырех членов омского отделения «за дискредитацию партии». Председателю регионального отделения Владимиру Гуселетову вынесено предупреждение с формулировкой «за недостаточный уровень организации партийной работы».

В частности, из партии исключены руководитель аппарата реготделения, бывший депутат Госдумы РФ от Омской области Александр Кравцов, специалист по партучету Виктория Кокина, член контрольно-ревизионной комиссии, член ТИК с правом решающего голоса Григорий Лытко и член регионального политсовета Радик Миниханов.

Кроме того, до партийной конференции приостановлены полномочия нескольких членов совета и всех членов ревизионной комиссии.

«В октябре в Омск приезжала комиссия, которая проверяла работу нашего отделения. Причем проверялась деятельность отделения с 2008 года (…) Сейчас наше региональное отделение работает в штатном режиме, люди вступают в партию, работают и местные отделения. В ближайший месяц у нас пройдет партконференция, мы планируем выпуск газеты, то есть жизнь продолжается», — приводятся слова Владимира Гуселетова на сайте местного отделения партии.

Омскую область возглавляет Александр Бурков — он единственный член «Справедливой России» на посту главы региона в РФ. В 2013–2016 годах Забайкальским краем руководил выдвинутый этой партией Константин Ильковский.