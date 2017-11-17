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Мэром Омска впервые может стать женщина

Главная Политика
Омск
16:48 17 Ноября 2017
омск, мэр, министр, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Комиссия Омского горсовета в пятницу отобрала две окончательные кандидатуры на кресло градоначальника из 36 предоставивших документы претендентов на эту должность.

Как сообщает «Омск Здесь», финалистами конкурсного отбора в итоге стали министр экономики Омской области Оксана Фадина и глава Калачинского района Фридрих Мецлер. При этом Оксана Фадина имеет явное преимущество – она сообщила комиссии, что ее кандидатуру поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. Чиновница заявила, что в случае избрания ее градоначальником, уходить из облправительства она будет без сожаления, потому что «все равно останется членом команды губернатора».

Ранее Фадина уже стала первой женщиной в Омской области, занявшей пост министра экономики. На вопрос, сможет ли она общаться с мужчинами, убирающими снег, с применением ненормативной лексики, Оксана Фадина напомнила, что в свое время работала в строительной компании численностью более 600 человек. Напомним, окончательно определиться с кандидатурой нового мэра Омска комиссия горсовета должна 22 ноября.

Фото: «Омск Здесь»

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