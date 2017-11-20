СМИ: бывшие сибирские губернаторы трудоустроятся до конца года

Экс-губернаторов, ушедших в отставку осенью 2017 года, могут устроить на работу в полпредства, подобрать им кресло сенатора или найти должность в госкомпаниях, сообщает газета «Известия».

Президент РФ Владимир Путин в конце октября на встрече с экс-губернаторами в «Ново-Огареве» пообещал помочь им в дальнейшей карьере, чтобы те смогли «по максимуму использовать свой потенциал» и опыт.

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил в интервью «Известиям», что не собирается уезжать в Москву и намерен остаться на государственной службе в СФО.

«Да, предложили, сейчас обсуждаем, что правильнее, что по моей компетенции. Не хотелось бы в Москву ехать. В ноябре определимся. Скорее всего, госслужба. Хотелось бы быть во взаимодействии с правительством своим родным, со своей областью. С полпредством, может быть, что-то будет связано, — сказал экс-глава Новосибирской области.

Отметим, ранее издание РБК сообщало, что Городецкому возможно будет предложено стать кандидатом в сенаторы от Новосибирской области. Был и другой вариант — временная или постоянная работа в одной из государственных корпораций.

Бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский уже заключил договор с филиалом Академии госслужбы в Новосибирске и будет консультантом Высшей школы государственного управления Сибирского института управления.

Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров, по информации СМИ, может стать членом Совета Федерации в 2018 году.

Газета «Ведомости» сообщает, что бюро Высшего совета «Единой России» в понедельник может рекомендовать съезду партии 22-23 декабря включить в Высший совет бывших губернаторов.

В октябре Владимир Путин разъяснял, что осенняя ротация губернаторов направлена на формирование корпуса региональных руководителей из «молодых и перспективных» людей.