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Омское правительство меняет структуру

Главная Политика
Омск
15:58 19 Декабря 2018
губернатор, правительство, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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До 31 марта 2019 года в правительстве Омской области пройдут значительные структурные изменения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Губернатор Александр Бурков объяснил их необходимость выполнением задач, поставленных Президентом РФ.

На базе существующих сейчас двух министерств и четырех главных управлений будут созданы пять министерств.

Омский Минстрой предстоит разделить на Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства и Министерство энергетики и ЖКК. К Минпрому присоединят главное управление информационных технологий, а в его компетенцию войдут вопросы цифровых технологий и академической науки. Поэтому реорганизованное министерство получит название Министерство промышленности, связи, цифровых технологий и научно-технической деятельности.

На базе главного управления региональной безопасности появится Министерство региональной безопасности. Главное управление внутренней политики и главное управление информационной политики объединят в Министерство внутренней политики и информации.

«Мы постарались уйти от суперведомств с большим количеством разноплановых функций и с размытой ответственностью», – объяснил подход к реорганизации Александр Бурков.

По данным официального портала Омской области, под личным контролем главы региона теперь находятся Министерство финансов, главное управление региональной безопасности, Госжилинспекция, Госстройнадзор, главное управление финансового контроля и главное государственно-правовое управление.

Как сообщали Sibnovosti.ru, о кадровых переменах в правительстве губернатор сообщил в начале недели. В отставку были отправлены заместители председателя областного правительства Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, Андрей Стороженко (он также исполнял обязанности министра здравоохранения) и министр имущественных отношений Борис Смольников.

На должности заместителей председателя правительства были назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев и Михаил Каракоз. Госпожа Дернова сохранила пост министра образования, господин Куприянов – труда и социального развития, господин Заев – строительства и жилищно-коммунального комплекса. Министром здравоохранения Омской области стал Дмитрий Вьюшков, обязанности министра имущественных отношений исполняет Евгений Козлов.

Сегодня на пресс-конференции Александр Бурков сообщил, что вице-премьеры, оставшиеся еще и министрами, не будут получать двойную зарплату.

Фото: официальный портал Омской области

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