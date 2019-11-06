В Омске ждут президентов России и Казахстана

Сегодня в Омске открывается традиционный Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. Он организован минэкономразвития РФ и фондом Росконгресс, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В первый день работы форума состоится дискуссия «Развитие приграничного торговли: евразийский акцент». Ее участники обсудят возможности и потенциал сотрудничества в рамках такой торговли. Завтра Омск посетят президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. На этот день запланировано пленарное заседание.

К форуму в Омске приурочен целый ряд событий. По данным портала правительства региона, завтра состоится открытие нового центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард». В этот день здесь пройдет хоккейный матч молодежных команд омского «Авангарда» и «Барыса» из Нур-Султана. Кроме того, в здании на ул. Музейной, которое реставрировали около четырех лет, откроется культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Сибирь».