6 ноября
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В Омске ждут президентов России и Казахстана

Главная Политика
Омск
09:44 6 Ноября 2019
форум, россия, казахстан
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня в Омске открывается традиционный Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. Он организован минэкономразвития РФ и фондом Росконгресс, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В первый день работы форума состоится дискуссия «Развитие приграничного торговли: евразийский акцент». Ее участники обсудят возможности и потенциал сотрудничества в рамках такой торговли. Завтра Омск посетят президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. На этот день запланировано пленарное заседание.

К форуму в Омске приурочен целый ряд событий. По данным портала правительства региона, завтра состоится открытие нового центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард». В этот день здесь пройдет хоккейный матч молодежных команд омского «Авангарда» и «Барыса» из Нур-Султана. Кроме того, в здании на ул. Музейной, которое реставрировали около четырех лет, откроется культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Сибирь».

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Политика / НОВОСТИ
Новости Омска: Омское правительство меняет структуру

Омское правительство меняет структуру

19 Декабря 2018 г.
Губернатор Александр Бурков объявил о плане реорганизации до 31 марта 2019 года
Новости Омска: Глава Омской области сменил своих заместителей

Глава Омской области сменил своих заместителей

17 Декабря 2018 г.
Освобождены от должности сразу шесть членов правительства
Новости Омска: Форум сотрудничества России и Казахстана в 2019 году пройдет в Омске

Форум сотрудничества России и Казахстана в 2019 году пройдет в Омске

9 Ноября 2018 г.
Президент России предложил провести международный саммит в Сибири
Новости Омска: Елена Мизулина сохранила пост омского сенатора

Елена Мизулина сохранила пост омского сенатора

18 Сентября 2018 г.
В Совете федерации она работает с 2015 года
Новости Омска: Владимир Путин в Омске сообщил о готовности выступить с заявлением по пенсионной реформе

Владимир Путин в Омске сообщил о готовности выступить с заявлением по пенсионной реформе

28 Августа 2018 г.
Глава государства призвал подойти взвешенно к этому вопросу
Новости Омска: В правительстве Омской области появился 29-летний министр

В правительстве Омской области появился 29-летний министр

11 Июля 2018 г.
Антон Заев возглавил Министерство строительства и ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Центробанк отозвал лицензию у омского банка

Центробанк отозвал лицензию у омского банка

1 Ноября 2019 г.
В АО «Эксперт Банк» назначена временная администрация
Новости Омска: Омский вуз получил грант на создание сортов пшеницы для органического земледелия

Омский вуз получил грант на создание сортов пшеницы для органического земледелия

5 Ноября 2019 г.
Минобрнауки РФ подвело итоги конкурса
Новости Омска: Сибиряки претендуют на «Золотую маску»

Сибиряки претендуют на «Золотую маску»

1 Ноября 2019 г.
Объявлены номинанты национальной театральной премии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19