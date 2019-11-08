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Главы России и Казахстана встретились в Омске

Главная Политика
Омск
08:38 8 Ноября 2019
путин, форум, казахстан
Автор: Sibnovosti.ru
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в работе Форума межрегионального сотрудничества двух государств. Традиционный форум прошел в Омске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Наши регионы могли бы активнее сотрудничать в области защиты окружающей среды, по сохранению экосистемы трансграничных водоемов - Урала, Иртыша, других крупных рек», - сказал Владимир Путин на открытии форума (цитата по ТАСС).

Кроме того, российский президент поддержал развитие совместных программ в сфере туризма. В качестве примера он привел проект «Золотое кольцо Алтая» (части исторического Алтая расположены на территориях России, Казахстана и Китая).

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили экспозицию «Сжимая рукоять меча... Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока». Как писали Sibnovosti.ru, он стала первой в только что открывшемся центре «Эрмитаж-Сибирь». Экскурсию для президентов провел директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Фото: сайт президента России

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