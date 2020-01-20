Эксперт: «Попытка США сдержать Китай провалилась»

Подписание США и Китаем первого пакета документов в рамках торгового соглашения между двумя странами означает, что стороны решили на время отложить спорные вопросы, отметил в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков.

По его мнению, торговая война между Китаем и США началась не в 2019 году, а гораздо раньше, когда избранный на пост президента США Дональд Трамп назвал КНР в числе стран, которые являются стратегическими соперниками американского государства.

«Это вошло в Стратегию национальной безопасности 2017 года, по которой все эти годы и работала американская администрация. Они называют такую политику сдерживанием, что было актуально и по отношению США к СССР во второй половине XX века. Однако в отличие от СССР Китай смог встроиться в мировую экономику, которую уже не представить без этой страны. Трамп пытался с наскока навязать китайцам свою политику, но попытка сдержать КНР провалилась», - рассказал Вячеслав Холодков.

Как отмечает Холодков, технологический рывок Китая угрожает мировому лидерству США и бьет по самолюбию американского истеблишмента.

«Китайская экономика уже несколько лет опережает по темпам роста американскую экономику, с которой они находятся в обоюдной зависимости. Например, Китай зависит от США в двух вещах – элементной базе (40% потребления американских микрочипов приходится на КНР) и поставках софта. Думаю, что обострения противостоя стоит ожидать только после президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2020 года», - заявил Вячеслав Холодков в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.