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Омский министр здравоохранения ушел в отставку

Главная Политика
Омск
08:10 2 Апреля 2020
вирус, министр, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Ушел в отставку министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков. Это произошло после заседания регионального оперативного штаба, созданного для борьбы с распространением COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Врачи работают с полной отдачей, у них есть и опыт, и знания. Мы им доверяем и верим в них, тут беспокоиться не надо. А вот к руководству регионального министерства здравоохранения у меня накопились вопросы, вчера на штабе все это было высказано, в результате Дмитрий Михайлович Вьюшков подал в отставку. Завтра у нас будет назначен новый министр здравоохранения, которому предстоит принимать оперативные решения, чтобы остановить эпидемию», - рассказал губернатор Александр Бурков (цитата по ТАСС).

Врач-онколог Дмитрий Вьюшков в 2017 году занял пост первого заместителя министра здравоохранения Омской области. В декабре 2018-го его назначили министром.

По данным региональных властей, в Омской области зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусом нового типа. Один из больных находится в критическом состоянии в реанимации.

Фото: сайт министерства здравоохранения Омской области

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