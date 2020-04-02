Омский губернатор прислушался к советнику

Сегодня в должность министра здравоохранения Омской области вступила Ирина Солдатова. Губернатор Александр Бурков представил ее главным врачам медицинских учреждений и сотрудникам министерства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Александр Бурков выразил уверенность в том, что омское медицинское сообщество будет поддерживать Ирину Солдатову в работе. Именно командный подход, по мнению губернатора, должен помочь нашему региону в условиях распространения коронавируса и продолжить путь развития, после того, как вирус удастся победить», - приводит мнение главы области портал правительства региона.

По данным ТАСС, новый министр в 2015-2019 годы работала заместителем министра здравоохранения Московской области. В Омской области она стала руководителем проекта ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене». В начале марта 2020 года Александр Бурков назначил Ирину Солдатову своим советником по вопросам здравоохранения и руководителем оперативной рабочей группы по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции.

Как писали Sibnovosti.ru пост министра стал вакантным после отставки Дмитрия Вьюшкова. Он уволился после критики в адрес руководства минздрава на заседании оперативного штаба, созданного для борьбы с распространением COVID-19.

Фото: портал правительства Омской области