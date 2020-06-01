Омский губернатор назначил двух новых министров

В правительстве Омской области два новых министра. О назначениях губернатор Александр Бурков сообщил сегодня на аппаратном совещании.

Министром экономики региона стала Анна Негодуйко. По данным портала правительства Омской области, в структуре министерства она работает с 2001 года, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. С ноября 2014 года Анна Негодуйко занимала должность заместителя министра.

Прежний министр экономики Расим Галямов покинул свою должность около года назад. Напомним, что в декабре 2017 года он сменил на этом посту Оксану Фадину, которая стала мэром Омска.

Министром энергетики и ЖКК, в свою очередь, назначен Антон Гаак. С декабря 2018 по май 2020 года он являлся исполнительным директором ООО «НИИАР-Генерация». Интересно, что в конце мая Антон Гаак успел несколько дней поработать заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

На посту министра он сменил Вадима Марыгина, который ушел в отставку в марте этого года.

Фото: портал правительства Омской области