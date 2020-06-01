1 июня
Омск
погода +28 °C
70.75
 
€ 78.55
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омский губернатор назначил двух новых министров

Главная Политика
Омск
10:55 1 Июня 2020
министр, назначение, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В правительстве Омской области два новых министра. О назначениях губернатор Александр Бурков сообщил сегодня на аппаратном совещании.

Министром экономики региона стала Анна Негодуйко. По данным портала правительства Омской области, в структуре министерства она работает с 2001 года, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. С ноября 2014 года Анна Негодуйко занимала должность заместителя министра.

Прежний министр экономики Расим Галямов покинул свою должность около года назад. Напомним, что в декабре 2017 года он сменил на этом посту Оксану Фадину, которая стала мэром Омска.

Министром энергетики и ЖКК, в свою очередь, назначен Антон Гаак. С декабря 2018 по май 2020 года он являлся исполнительным директором ООО «НИИАР-Генерация». Интересно, что в конце мая Антон Гаак успел несколько дней поработать заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

На посту министра он сменил Вадима Марыгина, который ушел в отставку в марте этого года.

Фото: портал правительства Омской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Политика / НОВОСТИ
Новости Омска: Омский губернатор прислушался к советнику

Омский губернатор прислушался к советнику

2 Апреля 2020 г.
Ирина Солдатова назначена министром здравоохранения области
Новости Омска: Омский министр здравоохранения ушел в отставку

Омский министр здравоохранения ушел в отставку

2 Апреля 2020 г.
Недовольство губернатора вызвали действия министерства в условиях эпидемии COVID-19
Новости Омска: Главы России и Казахстана встретились в Омске

Главы России и Казахстана встретились в Омске

8 Ноября 2019 г.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поработали на форуме и посетили выставку
Новости Омска: В Омске ждут президентов России и Казахстана

В Омске ждут президентов России и Казахстана

6 Ноября 2019 г.
В городе открывается Межрегиональный форум сотрудничества двух государств
Новости Омска: Омское правительство меняет структуру

Омское правительство меняет структуру

19 Декабря 2018 г.
Губернатор Александр Бурков объявил о плане реорганизации до 31 марта 2019 года
Новости Омска: Глава Омской области сменил своих заместителей

Глава Омской области сменил своих заместителей

17 Декабря 2018 г.
Освобождены от должности сразу шесть членов правительства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19