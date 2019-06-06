В Омской области возрождение «Мостовика» связывают с АФК «Система»

Власти Омской области попытаются реанимировать некогда одну из крупнейших строительных компаний региона – НПО «Мостовик». Сделать это предполагается с помощью московской АФК «Система», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) омский губернатор Александр Бурков и председатель совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и корпорацией. Оно рассчитано на три года. По данным пресс-службы правительства области, речь идет о мостовом и тоннельном строительстве, сельском хозяйстве, микроэлектронике и др.

«Обсуждается вопрос возрождения, воссоздания нашего предприятия «Мостовик». Это было одно из сильнейших предприятий России, все технологии рождались на омской земле. Все кадры были наши, местные. Они сохранились. Мы должны совместно с АФК «Система» эти кадры снова вернуть в одно предприятие, объединить проектную деятельность и строительную часть», - заявил губернатор.

В официальном сообщении корпорации о подписанном соглашении «Мостовик» не упоминается.

Как писали Sibnovosti.ru, на счету НПО «Мостовик» несколько крупных строительных проектов в разных регионах РФ. В их числе, мост на остров Русский во Владивостоке, олимпийская хоккейная арена в Сочи, Бутовская линия метро в Москве. Но в 2015 году ООО НПО «Мостовик» было признано банкротом, его бывший глава Олег Шишов в 2016 году был приговорен к трем годам колонии за растрату 1 млрд руб. С тех пор многие активы компании были распроданы.

Напомним, в Сибири АФК «Система» является совладельцем еще одной крупной компании этого профиля – новосибирского АО «Сибмост», которое также находится в непростой финансовой ситуации. Между корпорацией и Новосибирской областью также заключено соглашение о сотрудничестве.

Фото: портал правительства Омской области