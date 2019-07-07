7 июля
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Из Омска стартовала кругосветная экспедиция на яхте

Главная Путешествия
Омск
14:21 7 Июля 2019
общество, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Из Омска 7 июля стартовала кругосветная экспедиция на яхте «Сибирь». Путешествие приурочено к 200-летию открытия Антарктиды. За 15 месяцев участники пройдут более 30 тысяч миль и посетят 17 стран мира, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Путь начался по Иртышу от Тобольских ворот Омской крепости. По рекам Иртыш и Обь яхта выйдет на Обскую губу, затем двинется в сторону западной части Северного морского пути и через Беломоро-Балтийский канал зайдет в Санкт-Петербург. Далее жители Омска пройдут по Атлантическому океану до Южной Америки. К концу января 2020 года сибиряки планируют дойти до станции Беллинсгаузен.

Как пишет ТАСС, обратный путь участники экспедиции пройдут по Тихому океану. В Диксоне яхта замкнет кольцо вокруг земного шара. В Омск путешественники вернутся в октябре 2020 года.

Отмечается, что тур финансируется за счет средств частных инвесторов и Фонда президентских грантов.

Всего в путешествии примут участие 25 человек — четверо из них постоянные, остальные будут меняться. Они плывут на 8-местной яхте. 

«В Северный Ледовитый океан «Сибирь» выходила семь раз, но в южных широтах мы не были ни разу. Теоретически, подготовиться на 100% к такому плаванию невозможно, но мы постарались. К экспедиции на яхте установлены альтернативные источники энергии, включая солнечные батареи, поставлены новые паруса и опреснитель. Если моряки экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева страдали от нехватки пресной воды, то мы теперь будем получать в сутки до 25 литров воды», – цитирует капитана корабля Сергея Щербакова пресс-служба РГО. 

Общий бюджет экспедиции составляет 30 млн рублей.

Фото: Омское отделение РГО

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омской области возрождение «Мостовика» связывают с АФК «Система»

В Омской области возрождение «Мостовика» связывают с АФК «Система»

6 Июня 2019 г.
Регион и корпорация подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Омска: Между Омском и Ташкентом будет курсировать межгосударственный автобус

Между Омском и Ташкентом будет курсировать межгосударственный автобус

16 Сентября 2018 г.
Межгосударственные автобусные рейсы открылись в конце недели
Новости Омска: За плывущим по Иртышу на байдарке китайцем внимательно наблюдает МЧС

За плывущим по Иртышу на байдарке китайцем внимательно наблюдает МЧС

14 Августа 2018 г.
Свой путь китаец начал этим летом с истоков Иртыша в КНР
Новости Омска: Пассажир выплатит авиакомпании более 18 тысяч рублей за дебош на борту

Пассажир выплатит авиакомпании более 18 тысяч рублей за дебош на борту

18 Мая 2015 г.
Судья Горьковского судебного района Омской области взыскал 18 тысяч рублей с авиадебошира с рейса компании "Аврора".
Новости Омска: Из-за долгов омич лишился ружья за 1,3 миллиона рублей

Из-за долгов омич лишился ружья за 1,3 миллиона рублей

17 Марта 2015 г.
За долги омич лишился коллекции оружия из 8 охотничьих ружей.
Новости Омска: Омичи вынужденно отказываются проводить новогодние каникулы за рубежом

Омичи вынужденно отказываются проводить новогодние каникулы за рубежом

16 Декабря 2014 г.
Из-за непростой экономической обстановки в стране менее 5% жителей Омска готовы раскошелиться на турпутёвку.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Роспотребнадзор: Иртыш – не место для купания

Роспотребнадзор: Иртыш – не место для купания

2 Июля 2019 г.
Ведомство провело анализ воды на пляжах Омска
Новости Омска: Театры Омска и Санкт-Петербурга заключат соглашение о сотрудничестве

Театры Омска и Санкт-Петербурга заключат соглашение о сотрудничестве

5 Июля 2019 г.
В Омске завершаются гастроли Театра на Васильевском.
Новости Омска: Омичам пообещали снижение «мусорного» тарифа

Омичам пообещали снижение «мусорного» тарифа

4 Июля 2019 г.
Глава ФАС Игорь Артемьев выступил на совещании президента РФ с членами правительства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356