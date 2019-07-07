Из Омска стартовала кругосветная экспедиция на яхте

Из Омска 7 июля стартовала кругосветная экспедиция на яхте «Сибирь». Путешествие приурочено к 200-летию открытия Антарктиды. За 15 месяцев участники пройдут более 30 тысяч миль и посетят 17 стран мира, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Путь начался по Иртышу от Тобольских ворот Омской крепости. По рекам Иртыш и Обь яхта выйдет на Обскую губу, затем двинется в сторону западной части Северного морского пути и через Беломоро-Балтийский канал зайдет в Санкт-Петербург. Далее жители Омска пройдут по Атлантическому океану до Южной Америки. К концу января 2020 года сибиряки планируют дойти до станции Беллинсгаузен.

Как пишет ТАСС, обратный путь участники экспедиции пройдут по Тихому океану. В Диксоне яхта замкнет кольцо вокруг земного шара. В Омск путешественники вернутся в октябре 2020 года.

Отмечается, что тур финансируется за счет средств частных инвесторов и Фонда президентских грантов.

Всего в путешествии примут участие 25 человек — четверо из них постоянные, остальные будут меняться. Они плывут на 8-местной яхте.

«В Северный Ледовитый океан «Сибирь» выходила семь раз, но в южных широтах мы не были ни разу. Теоретически, подготовиться на 100% к такому плаванию невозможно, но мы постарались. К экспедиции на яхте установлены альтернативные источники энергии, включая солнечные батареи, поставлены новые паруса и опреснитель. Если моряки экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева страдали от нехватки пресной воды, то мы теперь будем получать в сутки до 25 литров воды», – цитирует капитана корабля Сергея Щербакова пресс-служба РГО.

Общий бюджет экспедиции составляет 30 млн рублей.

Фото: Омское отделение РГО