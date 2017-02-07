Омский школьник представит в NASA свой проект марсохода

Школьник из Омска отправится в Лос-Анджелес со своим проектом марсохода. Школьник получил путевку на Intel ISEF в США.

В Петербурге завершился XIII Балтийский научно-инженерный конкурс, участниками которого стали около 400 исследователей со всей России. Юный техник представил на конкурс проект марсохода.

«Я надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF я планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе. Я всегда был болен космосом, в прошлом году я разрабатывал спутник, а до того занимался беспилотниками», — цитирует победителя портал Om1.ru.

Примечательно, что все запчасти для марсохода школьник купил через интернет, потратив в общей сложности около 20 тысяч рублей.

Четыре победителя Балтийского конкурса, в числе которых только один сибиряк, представят Россию на мировом интеллектуальном шоу в Лос-Анджелесе в мае текущего года.