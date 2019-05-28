Омский зонд для измерения ионосферы приступил к работе

В Омске сконструирован зонд для измерения ионосферы Земли, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. «Росэлектроника» уже запустила его в работу.

По данным холдинга, в создании автоматизированной установки приняли участие Омский НИИ приборостроения и Институт радиофизики и физической электроники СО РАН. Зонд предназначен для сбора данных о прохождении сигналов навигационных спутников через слои атмосферы на высоте от 60 до 1 тыс. км.

«Полученная информация будет использоваться для развития знаний о влиянии ионосферы на распространение радиоволн, а также для создания систем дальней связи», - говорится в сообщении «Росэлектроники».

Впрочем, установка может быть задействована и для непосредственной практической работы – в организации связи в труднодоступных районах.

АО «Омский НИИ приборостроения» входит в состав «Росэлектроники». Решение о создании в Омске Института радиофизики и физической электроники было принято меньше года назад.

Фото: сайт АО «Росэлектроника»