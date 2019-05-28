28 мая
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омский зонд для измерения ионосферы приступил к работе

Главная Наука
Омск
12:28 28 Мая 2019
институт, земля, создание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омске сконструирован зонд для измерения ионосферы Земли, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. «Росэлектроника» уже запустила его в работу.

По данным холдинга, в создании автоматизированной установки приняли участие Омский НИИ приборостроения и Институт радиофизики и физической электроники СО РАН. Зонд предназначен для сбора данных о прохождении сигналов навигационных спутников через слои атмосферы на высоте от 60 до 1 тыс. км.

«Полученная информация будет использоваться для развития знаний о влиянии ионосферы на распространение радиоволн, а также для создания систем дальней связи», - говорится в сообщении «Росэлектроники».

Впрочем, установка может быть задействована и для непосредственной практической работы – в организации связи в труднодоступных районах.

АО «Омский НИИ приборостроения» входит в состав «Росэлектроники». Решение о создании в Омске Института радиофизики и физической электроники было принято меньше года назад.

Фото: сайт АО «Росэлектроника»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Наука / НОВОСТИ
Новости Омска: Ученые впервые провели трансплантацию выращенного в лаборатории легкого свинье

Ученые впервые провели трансплантацию выращенного в лаборатории легкого свинье

2 Августа 2018 г.
Культивирование заняло почти месяц
Новости Омска: Новые научные институты планируется создать в Омске и на Алтае

Новые научные институты планируется создать в Омске и на Алтае

2 Июля 2018 г.
В Омской области могут создать Институт радиофизики и физической электроники
Новости Омска: В Омской области ученые нашли рог зоргелии — предка современных овцебыков

В Омской области ученые нашли рог зоргелии — предка современных овцебыков

2 Марта 2018 г.
Иртыш впервые за три года после череды наводнений вошел в свои привычные берега
Новости Омска: Омские ученые доказали, что ответственности не может быть без свободы

Омские ученые доказали, что ответственности не может быть без свободы

14 Февраля 2018 г.
Чем выше уровень самостоятельности человека, тем большую ответственность он чувствует
Новости Омска: ФАНО объединило омские аграрные институты в научный центр

ФАНО объединило омские аграрные институты в научный центр

13 Февраля 2018 г.
Центр создан на базе Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства
Новости Омска: В омской теплотрассе нашли могилу древнего воина

В омской теплотрассе нашли могилу древнего воина

3 Августа 2017 г.
В первый же день работ археологи обнаружили девять объектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омское метро законсервируют подешевле

Омское метро законсервируют подешевле

23 Мая 2019 г.
На одном из участков решили воспользоваться «мокрым» способом
Новости Омска: Штукатурка в омской школе обвалилась по последнему звонку

Штукатурка в омской школе обвалилась по последнему звонку

24 Мая 2019 г.
Следственные органы проводят проверку в школе №147
Новости Омска: Промышленным городам Сибири и Урала придется снижать выбросы в атмосферу

Промышленным городам Сибири и Урала придется снижать выбросы в атмосферу

26 Мая 2019 г.
Законопроект о проведении эксперимента правительство РФ направило в парламент
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356