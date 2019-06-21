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В омский вуз возвращаются бюджетные места

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Омск
12:29 21 Июня 2019
вуз, бюджет, места
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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Омский государственный университет (ОмГУ) возвращает бюджетные места, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Решение руководства вуза касается двух факультетов – экономического и культуры и искусств.

О коррективах в политике ОмГУ его ректор Алексей Якуб объявил на пресс-конференции, посвященной началу приемной кампании. По данным службы информации «Радио Сибирь», с 2020 года на факультете культуры и искусств будет 84 бюджетных места, на экономическом – 44.

Приемом абитуриентов придется заниматься уже новому руководству ОмГУ. Срок полномочий Алексея Якуба истекает 29 июля 2019 года. Аттестационная комиссия минобрнауки РФ не утвердила его в качестве кандидата на очередных выборах. На конференции 19 июня нового ректора выбрать не удалось – заведующий кафедрой государственного и муниципального права Александр Костюков и заведующий кафедрой управления бизнесом и экономической безопасности Роман Смелик – получили по 51 голосу.

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