Омский вуз получил грант на создание сортов пшеницы для органического земледелия

Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) и АО «Нива» получат федеральные средства по гранту. Они пойдут на создание новых сортов пшеницы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект вуза и компании стал победителем конкурса министерства науки и высшего образования РФ. Он предполагает выделение субсидий из федерального бюджета на реализацию высокотехнологичных проектов в рамках кооперации между вузами, наукой и реальным сектором экономики. Официальное название омской заявки – «Создание сортов пшеницы для органического земледелия на основе генотипического потенциала диких злаков с высоким качеством зерна, отвечающего требованиям для функционального питания и экспорта, разработка технологии ускорения процессов селекции, сортосмены и сортообновления».

По данным портала правительства Омской области, общая стоимость проекта, который должен быть реализован до 2012 года, составляет 434 млн руб. (в том числе средства федерального бюджета - 217 млн руб.). Выигранный грант является частью проекта Омского ГАУ по созданию на базе университета международного селекционно-генетического центра.

Фото: сайт Омского государственного аграрного университета