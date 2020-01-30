Эксперт: Технология 5G может обеспечить рывок в развитии интернета и межмашинной коммуникации

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа главный редактор портала ИнфоШОС.Ру Леонид Ковачич оценил перспективы технологии 5G – мобильной связи пятого поколения – в России и мире.

«Для среднестатистического потребителя нужна скорость, которая обеспечивается технологиями 4GLTE. Во многих странах, в том числе России и в странах Европейского Союза, в дорожных картах по цифровизации за ориентир взята скорость 100 мегабит в секунду. Это скорость, которой к 2020-2025 годам (в зависимости от страны) должны быть обеспечены почти 100% домохозяйств. С точки зрения потребителя, 5G отличается от 4G лишь скоростью, которой в предыдущем поколении было достаточно. Но сама технология 5G может обеспечить рывок в развитии интернета вещей и межмашинной коммуникации, телемедицины, самоуправляемых автомобилей – много всего, где требуется либо быстрое, либо сверхнадежное сетевое соединение. Сама архитектура 5G отличается принципиально от 4G: так называемых Network Slicing, MIMO и т.д. То есть это возможность создать принципиально новые сетевые продукты и услуги. Другой вопрос, что почувствовать это рядовые потребители смогут тогда, когда эти услуги появятся (вроде распространения умных домов, голографических звонков, самоуправляемых машин) Тем не менее, первая очередь сетей 5G будет создаваться не с нуля, а надстраиваться на уже существующую инфраструктуру 4G, так что есть некоторая преемственность», - отметил Леонид Ковачич.

По мнению эксперта, пока ни одна страна в полной мере не реализовала коммерчески пригодные сети 5G.

«Пока это скорее зональные эксперименты. Покрытие большое в Южной Корее, в Китае. Но для людей не доступен пока широкий ассортимент пользовательских устройств, а также инновационных услуг, которые могли бы быть реализованы в полной мере на 5G. Лично мне кажется, что опыт Китая в мобилизации государственных ресурсов и развитии 5G показывает, что такие методы оказываются очень эффективными, когда речь идет о необходимости быстрого продвижения стратегической технологии. В то время как ряд стран не может определиться с диапазонами частот, а также утрясти вопросы частной собственности на землю и объекты, где предполагается строительство базовых станций 5G, Китай эти вопросы решает сравнительно легко», - рассказал Леонид Ковачич в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

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По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа