Три предприятия в Омской области оштрафованы за размещение опасных отходов без разрешения

Два предприятия в Омской области, а также руководитель еще одной фирмы привлечены к административной ответственности за нарушение закона об обращении с опасными отходами, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что два предприятия на территории Любинского района в Омской области — ООО «Камышловское ЖКХ» и ООО «Любинское ЖКХ» — размещают опасные отходы без лицензии, а в Оконешниковском районе без соответствующего разрешения собирает и перевозит опасные отходы ООО «Гарантия».

Как уточняет ведомство, по закону деятельность, связанная с обращением опасных отходов, в том числе их размещение, сбор и транспортировку можно вести только при наличии лицензии.

По результатам проверки в отношении ООО «Камышловское ЖКХ» и ООО «Любинское ЖКХ», а также директора ООО «Гарантия» Сергея Моторина возбуждено административное дело по статье «осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)».

Отмечается, что суммарный штраф для двух фирм и директора третьей компании составил 84 тыс. рублей.