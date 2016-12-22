22 декабря
Омск
погода -30 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.56
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Три предприятия в Омской области оштрафованы за размещение опасных отходов без разрешения

Главная Общество
Омск
13:40 22 Декабря 2016
общество, прокуратура, штраф, предприятие, хранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Два предприятия в Омской области, а также руководитель еще одной фирмы привлечены к административной ответственности за нарушение закона об обращении с опасными отходами, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что два предприятия на территории Любинского района в Омской области — ООО «Камышловское ЖКХ» и ООО «Любинское ЖКХ» — размещают опасные отходы без лицензии, а в Оконешниковском районе без соответствующего разрешения собирает и перевозит опасные отходы ООО «Гарантия».

Как уточняет ведомство, по закону деятельность, связанная с обращением опасных отходов, в том числе их размещение, сбор и транспортировку можно вести только при наличии лицензии.

По результатам проверки в отношении ООО «Камышловское ЖКХ» и ООО «Любинское ЖКХ», а также директора ООО «Гарантия» Сергея Моторина возбуждено административное дело по статье «осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)».

Отмечается, что суммарный штраф для двух фирм и директора третьей компании составил 84 тыс. рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омске задержан пенсионер, обвиняемый в убийстве 21-летней давности

В Омске задержан пенсионер, обвиняемый в убийстве 21-летней давности

22 Декабря 2016 г.
Преступление было совершено в июле 1995 года
Новости Омска: Омское «Спецавтохозяйство» получило 1,6 млн рублей на отлов собак

Омское «Спецавтохозяйство» получило 1,6 млн рублей на отлов собак

20 Декабря 2016 г.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что деньги на собак закончились
Новости Омска: РЭК одобрила увеличение на 4,5% тарифа на воду для Омска

РЭК одобрила увеличение на 4,5% тарифа на воду для Омска

19 Декабря 2016 г.
Вода подорожает на 15 рублей
Новости Омска: Вице-мисс конкурса красоты «Хрустальная корона Сибири» со скандалом лишили короны

Вице-мисс конкурса красоты «Хрустальная корона Сибири» со скандалом лишили короны

16 Декабря 2016 г.
Титулы после инцидента были распределены между участниками согласно правилам
Новости Омска: Автобус с омичами задержали в Казахстане

Автобус с омичами задержали в Казахстане

15 Декабря 2016 г.
Автобус «Омск – Астана» не смог выехать из Акмолинской области, сообщает «Омск Здесь». В связи с ухудшением погоды, плохой видимостью и закрытием дороги в Бурабайском районе с 10 по 12 декабря на вокзале Щучинска были размещены пять автобусов. В частности в...
Новости Омска: Фото погибших звезд эстрады использовали в рекламе ритуальных услуг

Фото погибших звезд эстрады использовали в рекламе ритуальных услуг

14 Декабря 2016 г.
Как заявил владелец бизнеса, его не смущают подобные рекламные ходы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский микроминиатюрист сделал новогодние маски для насекомых

Омский микроминиатюрист сделал новогодние маски для насекомых

19 Декабря 2016 г.
Размер маски зависит от насекомого
Новости Омска: Продукция Омского НПЗ – в числе «100 лучших товаров России»

Продукция Омского НПЗ – в числе «100 лучших товаров России»

22 Декабря 2016 г.
Наградами конкурса отмечены 8 видов продукции предприятия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.