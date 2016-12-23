Шойгу официально объявил об упразднении Спецстроя

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) упразднено. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Вместо Спецстроя будут созданы ФГУП, которые займутся только строительством спецобъектов Минобороны, пояснил министр.

Как сообщает портал «Омск здесь», после обрушения казармы в поселке Светлом, министр обороны России наметил серьезную реформу военно-строительного комплекса.

О том, что Спецстрой может быть расформирован, в конце ноября 2016 года писал «Коммерсантъ». По информации издания, поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.

В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с хищениями (в том числе при строительстве космодрома Восточный). Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман.

Напомним, трагедия в Светлом Омской области произошла в июле 2015 года. В результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ погибло 24 человека, 20 получили ранения. Основной причиной трагедии назвали нарушения при строительстве и реконструкции здания, которая проводилась за несколько лет до этого.