Глава Керчи купил билеты домой для обманутых строителей из Омска

Глава Керчи Владимир Подлипенцев купил обратные авиабилеты для обманутых строителей из Омска. Семеро омичей приехали в крымский город строить дома, а остались без средств к существованию. Сибирякам помогли в местной администрации и спонсоры.

В Керчи омская бригада строила дома для переселенцев. Но обещанных денег так и не получили. В администрации Керчи уточнили, что авиабилеты купили на спонсорские средства, из бюджета города деньги не выделялись. Кроме того, городские власти выделили строителям автомобиль до аэропорта Симферополя.

Как передает издание «Омск здесь», заработанные деньги строители так и не получили, несмотря на неоднократные обращения в прокуратуру и следственный комитет.