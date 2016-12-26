Жителям Омска показали полностью воссозданный Воскресенский собор

В обновленном Воскресенском соборе Омска открылась выставка, подготовленная историко-краеведческим музеем и Российским военно-историческим обществом. На открытии присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский, депутат Госдумы РФ Андрей Голушко, экс-губернатор региона Леонид Полежаев и нынешний глава Омской области Виктор Назаров.

«Собор — федеральный памятник с большой исторической ценностью. В нем прихожанами были и Федор Достоевский, и Валериан Куйбышев, генерал Карбышев и, кстати, мой далекий предок генерал Мединский, губернатор Туркестана, и другие достойные сыны Отечества», — сказал на открытии министр Владимир Мединский.

По его словам, собор уникален тем, что сочетает в себе культовую и просветительскую функции.

«Мы специально настояли, чтобы, помимо культовой части, в соборе был музей истории Омска и Омской крепости. Поддерживать его будет омское отделение военно-исторического общества, музей разместится в нижней части собора», — уточнил Мединский.

Напомним, восстанавливать собор начали 11 января, 5 августа его открыли. Тогда на стенах собора были заметны дождевые разводы. По словам директора компании-подрядчика «Энергостройкомплекс» Алексея Резникова, на тот момент собор был готов на 90 %. Сейчас стены собора покрашены, внутри — иконы и люстры.

По данным областного правительства, на реконструкцию собора из федерального бюджета выделяли 91 млн руб., из областного — 27 млн руб.

Фото: omskzdes.ru