В Омске возобновится создание индустриального парка «Солнечный»

В Омской области будет возобновлено создание индустриального парка «Солнечный», которое было приостановлено в 2016 году из-за отсутствия финансирования, сообщает газета «Известия».

В бюджете на 2017 год заложено 25 млн рублей на реализацию проекта на окраине столицы региона. Подготовительные работы необходимы для дальнейшего привлечения федеральных средств.

Правительству Омской области предстоит провести аудит земельного участка, подготовить концепцию проекта, мастер-план и бизнес-план для участия в конкурсе по предоставлению субсидий. На право быть резидентами будущего индустриального парка уже готовы претендовать 20 предприятий.

Федеральное финансирование мероприятий по созданию инфраструктуры «Солнечного» может составить порядка 250–300 млн рублей в год, а за весь период создания парка — до 1 млрд рублей.

Индустриальный парк «Солнечный» займет территорию площадью 208 га в Кировском округе Омска. Общий объем инвестиций составит порядка 1,4 млрд рублей. Основные направления производства: пищевая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, складская логистика и машиностроение.

Фото: skladovoy.ru