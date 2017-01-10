10 января
Омск
погода -27 °C
курсы валют
59.9
 
€ 63.11
18+
Сибирское агентство новостей
Омск
...

В Омске возобновится создание индустриального парка «Солнечный»

Главная Общество
Омск
07:28 10 Января 2017
общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омской области будет возобновлено создание индустриального парка «Солнечный», которое было приостановлено в 2016 году из-за отсутствия финансирования, сообщает газета «Известия».

В бюджете на 2017 год заложено 25 млн рублей на реализацию проекта на окраине столицы региона. Подготовительные работы необходимы для дальнейшего привлечения федеральных средств.

Правительству Омской области предстоит провести аудит земельного участка, подготовить концепцию проекта, мастер-план и бизнес-план для участия в конкурсе по предоставлению субсидий. На право быть резидентами будущего индустриального парка уже готовы претендовать 20 предприятий.

Федеральное финансирование мероприятий по созданию инфраструктуры «Солнечного» может составить порядка 250–300 млн рублей в год, а за весь период создания парка — до 1 млрд рублей.

Индустриальный парк «Солнечный» займет территорию площадью 208 га в Кировском округе Омска. Общий объем инвестиций составит порядка 1,4 млрд рублей. Основные направления производства: пищевая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, складская логистика и машиностроение.

Фото: skladovoy.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Метромост в Омске отремонтируют впервые за 10 лет

Метромост в Омске отремонтируют впервые за 10 лет

28 Декабря 2016 г.
Региональное правительство увеличило областной дорожный фонд региона
Новости Омска: Омские врачи впервые пересадили человеку печень от живого донора

Омские врачи впервые пересадили человеку печень от живого донора

28 Декабря 2016 г.
Трансплантацию проводила бригада врачей Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА
Новости Омска: Весной из Омска запустят авиарейсы в Ноябрьск и Стрежевой

Весной из Омска запустят авиарейсы в Ноябрьск и Стрежевой

27 Декабря 2016 г.
Еженедельные рейсы в Ноябрьск планирует открыть «КрасАвиа»
Новости Омска: Жителям Омска показали полностью воссозданный Воскресенский собор

Жителям Омска показали полностью воссозданный Воскресенский собор

26 Декабря 2016 г.
В обновленном Воскресенском соборе Омска открылась выставка, подготовленная историко-краеведческим музеем и Российским военно-историческим обществом. На открытии присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский, депутат Госдумы РФ Андрей Голушко, экс-губернатор региона Леонид Полеж...
Новости Омска: На благоустройство Омска направят более 350 млн рублей

На благоустройство Омска направят более 350 млн рублей

26 Декабря 2016 г.
Пока не определено на какие цели будут направлены федеральные средства
Продвижение

Омский депутат объявила голодовку из-за долгов по ЖКХ

26 Декабря 2016 г.
В горсовете народная избранница представляет «Справедливую Россию»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.