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В Омске обвиненный в получении взятки судья покончил с собой

Главная Общество
Омск
11:31 15 Января 2017
общество, происшествия, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко, обвиняемый в получении взятки в 8 млн рублей, найден мертвым. Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, мужчина покончил с собой.

«Судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко был обнаружен мертвым в парке 300-летия Омска. Он покончил жизнь самоубийством. Москаленко повесился на дереве, на теле повреждений нет, признаков борьбы не обнаружено»,— цитирует ТАСС старшего помощника руководителя регионального управления СКР Ларису Болдинову.

Представитель СК также подтвердила информацию о том, что несколько дней назад Москаленко был уведомлен о том, что на следующей неделе в отношении него будет решаться вопрос о заключении под стражу.

По данным СК, с 2010 по 2015 год омский судья, рассматривая уголовное дело в отношении экс-руководителя компании «ОмСтрой-2001» Виктора Берга, получил от него в общей сложности более 8 млн рублей за вынесение оправдательного приговора.

После обнаружения в октябре 2015 года в Омске тела Берга с признаками насильственной смерти Москаленко прекратил уголовное дело, напомнили в СК.

Летом 2016 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего Москаленко, подозреваемого в совершении преступления по статье «получение взятки в особо крупном размере».

Ранее в феврале Омская коллегия судей отстранила от должности подозреваемого в коррупции Москаленко.

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