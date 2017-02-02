Омские школы начинают запись детей в первый класс

Во всех общеобразовательных учреждениях Омска 1 февраля начался прием заявлений о зачислении в первый класс. Все школы независимо от их репутации, элитарности и т. п. обязаны принимать детей по территориальному принципу — исходя из адреса, по которому зарегистрированы родители. Однако и наличие регистрации на микроучастке не дает стопроцентной гарантии попадания в школу, так как может элементарно не хватить мест.

Среди хитростей, на которые идут родители, желающие записать ребенка в нужную для них школу — фиктивная регистрация, рассказал в эфире программы «Новости здесь» председатель Омского городского общественного совета Игорь Басов.

«По поводу фиктивной регистрации — да, такие варианты родители рассматривают. Стоит учесть и то, что в городе наблюдается ситуация с нехваткой образовательных учреждений. Нужно примерно 14 школ построить», — рассказывает общественник.

Также эксперт констатирует, что в Омске от родителей поступает много претензий к качеству образования.