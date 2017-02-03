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В Омске закрывают последний мусорный полигон

Главная Общество
Омск
14:24 3 Февраля 2017
общество, мусор, жкх
Автор: Sibnovosti.ru
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С 6 февраля Надеждинский полигон ТБО прекращает прием, накопление, размещение отходов.

Руководитель управляющей компании «ЖКХ Сервис» Владимир Коба направил организациям-партнерам письмо, в котором сообщил о том, что полигон прекращает работу, сообщают «Коммерческие вести». Издание публикует документ, в котором говорится, что это решение принято в связи с необходимостью переоформить лицензию «ЖКХ «Сервис» на сбор, транспортировку и размещение отходов — таково требование Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Как уточняет портал «Омск здесь», за землю под Надеждинским полигоном сейчас ведется настоящая война. Под следствием находится бывший директор управляющей компании «ЖКХ «Сервис» Жанна Захарова. Она стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного еще в 2015 году. ООО «ЭкоТрансСервис» выдало управляющей компании ссуду в 15 млн руб. под залог земельного участка стоимостью 400 млн руб., на котором находился единственный в области лицензированный мусорный полигон.

Заемщик платить перестал, и «ЭкоТрансСервис» забрал себе заложенное имущество. Захарова на тот момент возглавляла УК и, соответственно, подписывала все документы о передаче участка. После того как земля отошла «ЭкоТрансСервису», она уволилась из компании.

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