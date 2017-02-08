8 февраля
Омск
погода -23 °C
курсы валют
59.19
 
€ 63.24
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Из ЕГЭ полностью уберут тестовую часть

Главная Общество
Омск
07:33 8 Февраля 2017
интервью, экзамен, егэ, образование, общество
Источник:
версия для печати Ico_print

Из материалов ЕГЭ по нескольким предметам в 2017 году исчезнут тестовые задания. При этом выпускные экзамены «приближаются к классическому образцу», рассказал в эфире программы «Новости здесь» депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин.

«ЕГЭ по математике теперь практически не отличим от традиционной контрольной работы. Правда, теперь он разделен на два уровня: профильный и базовый. На базовом уровне задания довольно простые, даже может быть упрощенные. По прошлому году математики говорили, что экзамен профильный невозможно сдать, если ты не учился в специальной школе», — рассказывает депутат.

Депутат отметил, что совершенствование ЕГЭ будет продолжаться.

«В Государственной Думе рассматривается проект федерального закона об образовании. Мы вновь предлагаем дать возможность выпускнику выбирать между классическим экзаменом и ЕГЭ. Нужно обязательно ввести элементы устных экзаменов по гуманитарным предметам, чтобы парень или девушка, готовясь к ЕГЭ, учились говорить и читать, а не только заполнять определенные клеточки», — считает парламентарий.

Среди инициатив, которые рассматриваются в Думе, — введение обязательного экзамена по литературе в форме сочинения или в устной форме.

«Чем больше будет право выбора, тем интереснее будет для детей ЕГЭ, выше будет качество нашего образования», — резюмирует депутат.

Добавим, основные изменения ЕГЭ в ближайшие годы будут касаться не только содержания экзаменов, но и организационной структуры. Так, в 2017 году уже в 40% пунктах проведения экзаменов (ППЭ) контрольные измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в самой аудитории перед экзаменом, чтобы избежать утечек и других нарушений.

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омске закрывают последний мусорный полигон

В Омске закрывают последний мусорный полигон

3 Февраля 2017 г.
За землю под Надеждинским полигоном сейчас ведется настоящая война
Новости Омска: Министр образования Омской области уходит в отставку

Министр образования Омской области уходит в отставку

3 Февраля 2017 г.
Выдвигалась версия, что отставка Канунникова связана с неудовлетворительной оценкой его работы
Новости Омска: Омские школы начинают запись детей в первый класс

Омские школы начинают запись детей в первый класс

2 Февраля 2017 г.
В Омске от родителей поступает много претензий к качеству образования
Новости Омска: В Омске специально выводят собак для помощи полицейским, военным и спасателям

В Омске специально выводят собак для помощи полицейским, военным и спасателям

2 Февраля 2017 г.
За каждое раскрытое преступление с ним расплачиваются… игрушками
Новости Омска: В омских колониях временно запретили посещения

В омских колониях временно запретили посещения

30 Января 2017 г.
С 3 февраля во всех исправительных учреждениях региона вводят карантин
Новости Омска: Заключенные в Сибири слепили из снега крейсер «Аврора»

Заключенные в Сибири слепили из снега крейсер «Аврора»

27 Января 2017 г.
Корпус легендарного крейсера возвели из цельного утрамбованного сугроба
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омск признан самым устойчиво развивающимся городом Сибири

Омск признан самым устойчиво развивающимся городом Сибири

3 Февраля 2017 г.
В рейтинг вошли 179 российских городов
Новости Омска: Торговым павильонам в сибирских городах придадут «цивилизованный» вид

Торговым павильонам в сибирских городах придадут «цивилизованный» вид

7 Февраля 2017 г.
Торговые павильоны в нынешнем виде уже не имеют ничего общего с киосками прошлых лет
Новости Омска: Омский школьник представит в NASA свой проект марсохода

Омский школьник представит в NASA свой проект марсохода

7 Февраля 2017 г.
Все запчасти для марсохода школьник купил через интернет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.