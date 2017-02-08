Из ЕГЭ полностью уберут тестовую часть

Из материалов ЕГЭ по нескольким предметам в 2017 году исчезнут тестовые задания. При этом выпускные экзамены «приближаются к классическому образцу», рассказал в эфире программы «Новости здесь» депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин.

«ЕГЭ по математике теперь практически не отличим от традиционной контрольной работы. Правда, теперь он разделен на два уровня: профильный и базовый. На базовом уровне задания довольно простые, даже может быть упрощенные. По прошлому году математики говорили, что экзамен профильный невозможно сдать, если ты не учился в специальной школе», — рассказывает депутат.

Депутат отметил, что совершенствование ЕГЭ будет продолжаться.

«В Государственной Думе рассматривается проект федерального закона об образовании. Мы вновь предлагаем дать возможность выпускнику выбирать между классическим экзаменом и ЕГЭ. Нужно обязательно ввести элементы устных экзаменов по гуманитарным предметам, чтобы парень или девушка, готовясь к ЕГЭ, учились говорить и читать, а не только заполнять определенные клеточки», — считает парламентарий.

Среди инициатив, которые рассматриваются в Думе, — введение обязательного экзамена по литературе в форме сочинения или в устной форме.

«Чем больше будет право выбора, тем интереснее будет для детей ЕГЭ, выше будет качество нашего образования», — резюмирует депутат.

Добавим, основные изменения ЕГЭ в ближайшие годы будут касаться не только содержания экзаменов, но и организационной структуры. Так, в 2017 году уже в 40% пунктах проведения экзаменов (ППЭ) контрольные измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в самой аудитории перед экзаменом, чтобы избежать утечек и других нарушений.