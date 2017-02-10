Советы автомобилистам: как завести машину в мороз

Для того, чтобы без проблем завести автомобиль в мороз, достаточно выполнить несколько простых правил.

Перед пуском двигателя стоит на 2 секунды включить дальний свет фар. Так вы дадите нагрузку на аккумулятор, и он «проснется».

Если у вас механическая коробка передач, нужно выжать сцепление. Но помните, что стартер можно крутить 5-7 секунд, иначе он сгорит. Если мотор бензиновый, то рискуете полностью залить свечи или посадите аккумулятор.

Если машина не завелась, причин может быть несколько. Самая распространенная — слабый заряд аккумулятора. Помните, что срок службы батареи в среднем три года.

Но часто бывает так, что машина с новым аккумулятором все равно не заводится. Причина может быть в манере езды водителя. Например, в мороз нельзя часто глушить двигатель. При пуске автомобиля расходуется энергия аккумулятора. Машина начинает движение, и батарею начинает заряжать генератор. Если поездка была недолгой, генератор просто не успевает зарядить батарею, при следующем старте батарея разрядится еще сильней. Если это произошло, без специальных мер не обойтись.

Первый вариант — занести аккумулятор в тепло, через пару часов он отогреется. Но весит батарейка около 20 кг — для девушек слишком большая ноша. Второй вариант — зарядить батарею, способ самый эффективный и правильный. Но на это потребуется от 8 часов.

Также спасти вас могут другие автомобилисты, ведь аккумулятор можно «подкурить». Но делать это тоже нужно правильно, ведь можно сжечь электрооборудование, как на своем автомобиле, так и на автомобиле «доноре».

Для этого необходимо заглушить машину и прицепить провода. Красный провод на «плюсы» аккумуляторов обоих машин. Синий провод на «минус» автомобиля «донора» и на «массу» своего автомобиля. После этого заводим машину «донора». В таком случае, автомобиль будет заряжаться 5-7 минут.

Если машина не заводится и после «прикуривания», нужно вызывать специалистов. За 1200 рублей к вам приедет бригада с тепловой пушкой и одеялом.

«Ставим пушку тепловую, что бы начать прогревать пространство под двигателем и сам двигатель, укрываем специальным материалом, что бы не выдувало теплый воздух. Как только отогрели, подцепляем провода, что бы зарядить аккумулятор. И заводим машину. В лучшем случае заведется сразу. Если все же сразу не завелась, возможно, свечи залиты, тогда их просушить надо. Если это дизельный двигатель, то просто подольше прогреть», — прокомментировал мастер по отогреву автомобилей Илья Лукин.

Есть и смельчаки, кто ставит свой автомобиль вблизи теплотрасс. Да, машина не замерзнет, а вот влажный пар на них может повредить всю внутреннюю проводку. Через сезон ее нужно будет менять, а это затраты в десятки тысяч рублей.

Конечно, лучше не допустить замерзания автомобиля. Для этого стоит обзавестись автоодеялом или куском войлока. Главное, материал не должен быть горючим и не касался вращающихся деталей двигателя. Радиатор стоит закрыть, чтобы не выдувать теплый воздух во время езды.

Один из самых эффективных способов — автозапуск. Модуль и установка обойдутся примерно по 4000 тыс. рублей. Также придется потратиться за бензин. С постоянным прогревом будет уходить по два литра за ночь.

Для дизельных двигателей больше подойдет предпусковой обогреватель. В машине устанавливают дополнительный котел, подогревающий охлаждающую жидкость, которую прогоняют по малому кругу двигателя. Одного пуска системы за полчаса до выхода из дома хватит, чтобы отогреть машину, которая стояла несколько дней на морозе. Из минусов стоимость — весь комплект с установкой обойдется водителю примерно в 50 тыс. рублей.