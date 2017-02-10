Омские коммунальщики собрали снег и разбросали его в центре города

Студенты Омского государственного медицинского университета заметили, как коммунальщики забрасывают центральную улицу снегом. Странные действия городских служб молодые люди сняли на видео, которое затем было опубликовано в одном из городских пабликов.

Обсуждая ситуацию в комментариях, омичи пытаются понять, что происходит. Звучат версии, что «грузовик перегрузили», и теперь он не может ехать. Один из пользователей предположил, что мужчины просто создают «видимость работы», кидая снег в кузов и обратно. Еще один пользователь поделился версией, что «нагруженный снег мешал борт закрыть».

Как объяснили в местной администрации корреспондентам портала «Омск здесь», коммунальщики засыпали снегом улицу, чтобы спасти от вымерзания многолетние цветы, которые были высажены в центре города летом 2016 года.

«С седьмого февраля проводятся работы по завозу чистого снега, собранного в ходе уборки территорий близлежащих скверов, и формированию плотных „сугробов“ высотой до 50 см на местах высадки растений», — пояснили в пресс-службе администрации.

В Омске ожидается значительное похолодание. Температура воздуха в отдельные часы, согласно имеющимся прогнозам, может опускаться ниже -35°C.