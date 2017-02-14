Сбежавший на Украину омич шантажирует губернатора Виктора Назарова

Глава Омской области Виктор Назаров обратился с заявлением в полицию с требованием возбудить дело на бывшего общественника Сергея Селиванова. Информация об этом размещена на официальном портале правительства Омской области.

Селиванов требовал перечислять ему деньги за то, что в западных СМИ будут появляться позитивные публикации об Омской области. В случае отказа Селиванов грозил обнародовать имевшийся у него компромат, который бы мог, по его мнению, ухудшить социально-политическую обстановку в регионе и дискредитировать губернатора Виктора Назарова, сообщает портал «Омск здесь».

В ответ губернатор Виктор Назаров подал заявление в полицию, потребовав привлечь Селиванова к уголовной ответственности.

Отметим, что у бывшего омского общественника Сергея Селиванова есть канал на видеохостинге YouTube, где он публикует ролики. Несколько из них касаются Омска, на видео автор проводит акции и митинги у мэрии и правительства, высказывается о власти, коррупции в силовых структурах, также есть видео из зала суда, где рассматривали дело бывшего вице-губернатора Юрия Гамбурга.

Управление МВД России по Омской области объявило Сергея Селиванова в федеральный розыск по делу о мошенничестве с обналичиванием векселя Сбербанка номиналом 10 млн руб.