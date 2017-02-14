Филиал крупнейшего наркосиндиката обнаружили в Омске

Большая спецоперация МВД, в которой одновременно участвовали подразделения многих регионов России. Пресечена деятельность международного наркосиндиката, годовой оборот которого составлял более двух миллиардов рублей. Преступный бизнес был поставлен на широкую ногу: изъятое зелье исчисляется тоннами.

Производство было налажено в европейской части страны, а уже готовые наркотики доставляли в специально переделанных бензобаках дорогих внедорожников.

Кроме Омской области склады располагались ещё в девяти регионах по всей стране: от Ростова до Иркутска. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержали 67 участников группировки.

«В настоящее время Следственным департаментом МВД России приняты к производству уголовные дела, возбуждённые в отношении задержанных участников группы на территории Московской и Свердловской областей, а также проводится анализ всех уголовных дел, возбуждённых в других регионах в отношении участников группировки, в целях их объединения в одно производство», — прокомментировала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По приблизительным подсчетам, годовая прибыль синдиката составляла около 2 миллиардов рублей. Сейчас его деятельность пресечена.